BASKET - Ripresa di campionato con la vittoria, per 66 - 21, imposta in casa sulla compagine di Civitanova Marche. Prossimo turno in esterna contro la Poderosa Montegranaro

FERMO – Inizia nel migliore dei modi il 2018 per il Basket Fermo. La prima squadra della società a scendere in campo per una partita di campionato in questo nuovo anno solare, in attesa della Serie D sabato pomeriggio, è la selezione under 13 maschile che nel campo di via Leti ha affrontato la selezione degli 88ers di Civitanova Marche. Una partita che, considerata la classifica e il risultato dell’andata, non doveva destare preoccupazione per i giovani fermani e così è stato.

IL TABELLINO

BASKET FERMO 66: Cipriani 2, Marilungo, Peroli 6, Alessandrini 5, Sollini (cap.) 22, Marinangeli 4, Sandroni 19, Tofoni 6, Amici 2, Malentini, Maistrini. All. Marilungo

88ERS CIVITANOVA MARCHE 21: Amaolo, Diomedi 5, Giannini 3, Marzetti 8, Mitillo, Montevidoni (cap.) 1, Morresi, Onofri Bianchini, Pellegrini 2, Sansolini, Tranquilli 2. All. Pancotto

PARZIALI: 20 – 7; 41 – 10; 51 – 16

LA CRONACA

Sin dall’inizio la superiorità fisica e tecnica dei ragazzi di Marco Marilungo ha imposto ritmo e risultato ai ragazzi guidati da Emanuele Pancotto. A metà partita con il tabellone che segnava 41 a 10 non c’erano più speranze per i giovani ottantottini. Il resto della gara è stato semplice routine. Da sottolineare la prestazione di Luca Sollini, capitano della Basket Fermo, che dall’alto della sua statura ha dominato sia in difesa che in attacco, realizzando 22 punti (miglior realizzatore della serata) e recuperando numerosissimi rimbalzi. Da menzionare anche la prestazione del play maker Tommaso Sandroni, che con 19 punti a referto tra cui una tripla e i numerosissimi assist, si è dimostrato uno dei migliori in campo.

Una promettente ripresa del campionato dopo la pausa natalizia che lascia ben sperare anche per la trasferta della prossima settimana a Morrovalle contro la Poderosa Montegranaro.