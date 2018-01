SANITÀ - Il presidente della Regione Marche replica ai sindacati che avevano messo in discussione il report del direttore generale Marini

“Il direttore generale Alessandro Marini ha illustrato il rendiconto dell’attività dell’Asur a dicembre 2017 con i dati forniti dalla azienda: 834 le persone in più che ci lavorano, 56 nuovi primari, sulle liste d’attesa rispettati gli obiettivi nazionali, 25,9 milioni di investimenti, spesa farmaceutica diminuita del 2,21% rispetto allo scorso anno, aumento della mobilità attiva, ridefinizione della rete ospedaliera e, in totale, 2,8 miliardi di risorse a disposizione (+3,5%)” ha dichiarato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

“Noi pretendiamo il rispetto dei dati che l’Azienda Sanitaria ha presentato perché sono veri, incontrovertibili e forniti da professionisti – ha aggiunto Ceriscioli -. Questi numeri positivi raccontano di più persone che lavorano e offrono servizi, più investimenti rispetto agli ultimi anni e più risorse per le attività. Non accettiamo, quindi, interventi scomposti che gettano discredito e servono solo a generare nelle persone sfiducia nei confronti delle istituzioni. Noi siamo per un confronto con i sindacati, ma che si fondi sul riconoscimento dei dati come punto di partenza sul quale aprire il dialogo”.