GROTTAZZOLINA - Appuntamento alla parrocchia di San Giovanni Battista. Si parte il 24 gennaio con monsignor Luigi Lorenzetti sul "Lavoro e il tempo libero"

“Dopo aver dedicato, quasi un anno fa, una serata di dialogo e confronto intorno a una delle parole che oggi risultano insieme più inflazionate ma al tempo stesso più in crisi, e cioè “comunità”, l’Azione Cattolica di Grottazzolina intende in questo inizio d’anno promuovere due incontri che mettano a fuoco la dimensione dell’essere adulti oggi, terreno anch’esso di fatiche, difficoltà, domande aperte, spinta dal desiderio di non fuggire davanti a ciò che sta finendo in crisi, bensì convinta che vada reso terreno di riflessione e incontro.

In quest’ottica – spiegano dall’Azione cattolica di Grottazzolina – nasce “Cercasi adulti. Dialoghi sull’educarsi e sull’educare”: due serate tra gennaio e marzo in cui l’obiettivo vuole essere prima di tutto incontrarsi e poi aprire squarci di approfondimento e confronto proprio intorno alla difficoltà di essere adulti sereni e responsabili in questo nostro tempo di frenesia e incertezza. Nello specifico l’Azione Cattolica ha deciso di mettere sotto la lente due tra le tante dimensioni possibili: il lavoro, nel suo rapporto conflittuale e disordinato con il tempo libero; la genitorialità, nel dilemma amletico tra autorevolezza e adeguatezza. A guidare i due incontri due figure di prestigio e competenza.

Natale Brescianini, monaco benedettino, che vive presso l’Eremo di Monte Giove. Con un passato da impiegato in un’azienda, è anche Coach e realizza percorsi di consulenza e formazione nelle aziende. Ha scritto: Spiritualità cristiana e coaching (La Parola 2016) e Politica ed economia (San Paolo 2014). Il secondo incontro vedrà invece come ospite Benedetta Polini, sociologa, che ha collaborato e collabora con le Università di Urbino e Ancona, dove ha tenuto, tra gli altri, gli insegnamenti di Sociologia delle relazioni familiari e Sociologia della famiglia. Ha pubblicato: La genitorialità adeguata. Competenza ed efficacia nelle relazioni familiari (FrancoAngeli 2016).

Si inizia mercoledì 24 gennaio, alle ore 21, presso la sala Mons. Luigi Lorenzetti, con Padre Natale Brescianini su “Il lavoro e il tempo libero”. Un modo per interrompere la routine della settimana proprio a metà e regalarsi un’occasione per riequilibrare i ritmi della propria vita: sono quindi invitati giovani adulti, adulti, adultissimi, mamme e papà, incuriositi da come un monaco benedettino possa aiutarci a leggere con una tensione spirituale decisiva la tensione quotidiana e settimanale che ognuno vive tra il tempo del lavoro e quello dedicato a ciò che lavoro non è”.