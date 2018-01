Itet Carducci-Galilei e ‘Disordine, Oltre il Teatro’: tutti a scuola di musical!

FERMO - Dall’8 al 13 gennaio gli studenti si sono potuti divertire e mettere alla prova con lezioni di canto, danza, recitazione sapientemente coordinati dal regista dell’associazione “Disordine, Oltre il Teatro”, Diego Gini

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione fra l’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Carducci – Galilei” di Fermo e l’Associazione teatrale “Disordine, Oltre il Teatro Onlus”, ancora una volta insieme per dare vita ad una proposta sempre più formativa ed al passo con i tempi. Grazie al desiderio della dirigente scolastica Cristina Corradini, sempre attenta ad offrire il meglio per gli studenti dell’istituto che dirige, e grazie alla disponibilità offerta dall’associazione teatrale già nota nel territorio per i musical portati in scena negli ultimi anni (dal Teatro Alaleona di Montegiorgio, all’Aquila di Fermo fino anche al Feronia di San Severino Marche), si è potuto anche quest’anno arricchire la settimana di approfondimento (recupero e potenziamento) con la programmazione di un corso di musical per gli studenti interessati al potenziamento scolastico.

Dall’8 al 13 gennaio gli studenti dell’ “ITET Carducci – Galilei” si sono potuti divertire e mettere alla prova con lezioni di canto, danza, recitazione sapientemente coordinati dal regista dell’associazione “Disordine, Oltre il Teatro”, Diego Gini. “Una esperienza forse impegnativa – dice Giuseppe Lupoli, professore di Religione Cattolica e direttore responsabile dell’associazione Disordine – ma indubbiamente splendida. Vedere i ragazzi lasciarsi coinvolgere, divertirsi ma allo stesso tempo impegnarsi tirando fuori il meglio di loro stessi, è qualcosa di indescrivibile. Sono davvero contento che la scuola stia apprezzando la forza del teatro e del musical in particolare e si stia aprendo sempre più a nuove collaborazioni”.