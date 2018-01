PORTO SANT'ELPIDIO - Per gli atleti della Moretti Corva è tempo di iniziare una nuova stagione, ancora una volta densa di impegni e gare. La prima trasferta internazionale dell'anno sarà a fine febbraio, per partecipare alla Maratona di Siviglia

Ricorrenza speciale per la Podistica Moretti Corva, che domenica ha festeggiato i 25 anni di attività. Un traguardo da celebrare con tutti i protagonisti di una lunga corsa, iniziata nell’ottobre del 1992 e capace di collezionare tante soddisfazioni e successi. La conviviale si è tenuta al ristorante ‘Non ti scordar di me’ e non sono mancati momenti per premiare gli atleti migliori dell’ultimo anno. Alla fine sono stati circa 50 quelli che hanno ricevuto un riconoscimento per i buoni risultati ottenuti.

I RICONOSCIMENTI

E’ stato il caso, ad esempio, di Nicola Orsini, il più presente, primo nel Gran prix Marche per aver disputato tutte le manifestazioni regionali, dai 10 km alla maratona. Non poteva mancare un attestato ai sempre presenti in questo quarto di secolo, tesserati sin dagli esordi per la Podistica Moretti. E’ il caso del presidente Fausto Chioini, ma anche di Mario Morganti, Alfonso Zoppo Martellini, Rodolfo Curzi, Maria Marchionni, Mario e Mauro Chioini. Un premio ai migliori atleti del 2017, come i maratoneti Mario Maurizi, Alfonso Zoppo Martellini, Andrea Iommi, Cristiano Porfiri, Pierpaolo Pacioni, Paolo De Carlonis, Giuditta Damiani, che anche nell’ultimo anno ha vinto ben 5 titoli regionali, confermandosi tra le più forti nella sua categoria. Tra i tesserati, 20 quelli che hanno completato almeno una maratona nell’arco del 2017 in giro per l’Italia e il mondo. Un trio quello che in un anno ha percorso il maggior numero di chilometri, ben 700. E’ quello formato da Fausto Chioini, Alfonso Ramini e Roberto D’Amore, seguiti a breve distanza da Giuseppe Donatelli, Nicola Orsini, Simona Sandroni. Al pranzo ha partecipato anche l’Amministrazione comunale, con il sindaco Nazareno Franchellucci e l’assessore allo sport Milena Sebastiani. C’era anche il medico sociale, Ezio Montevidoni.

Non potevano mancare gli sponsor, anche perchè una curiosa caratteristica della Podistica Moretti è che tutti gli imprenditori che sostengono economicamente la società sono anche tesserati con la passione per la corsa: si tratta del pastificio De Carlonis, di Iommi Andrea Calzature, di Moretti firma la tua casa e di Franca Assicurazioni.

Ora per gli atleti della Moretti Corva è tempo di iniziare una nuova stagione, ancora una volta densa di impegni e gare. La prima trasferta internazionale dell’anno sarà a fine febbraio, per partecipare alla Maratona di Siviglia.

p.pier.