Verso le elezioni, il centrodestra serra le fila: attesa per l’annuncio da Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Un'assemblea per ribadire la compattezza della coalizione di centrodestra in vista della prossima tornata elettorale

di P.Pier

I vertici del centrodestra marchigiano domattina a Porto Sant’Elpidio per serrare le fila in vista delle elezioni del 4 marzo. Si terrà alle 10 alla Piccola, in via San Francesco d’Assisi, un incontro pubblico con i referenti regionali e locali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Ci saranno il coordinatore regionale di Fi, en. Remigio Ceroni, quello di Fdi Carlo Ciccioli, il coordinatore della Lega Marche Sen. Paolo Arrigoni. Con loro i responsabili locali, i capigruppo in Consiglio comunale dei tre partiti, Enzo Farina, Andrea Balestrieri e Renzo Famiglini, il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Andrea Putzu. Un’assemblea per ribadire la compattezza della coalizione di centrodestra in vista della prossima tornata elettorale, “per tornare alla guida di un Paese che ha bisogno di un futuro fatto di concretezza, giustizia sociale e crescita economica” sottolinea il coordinatore provinciale di Fdi Giorgio Marcotulli.