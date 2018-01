Ecco la lista dei 5 Stelle, la fermana Elena Andrenacci in lizza alla Camera

ELEZIONI - Il candidato premier Luigi Di Maio ha annunciato, nella prima serata da Pescara, i risultati della parlamentarie dei pentastellati. Per quanto riguarda il territorio fermano, rappresentato nel collegio Marche 1 è in lizza (in terza posizione) Elena Andrenacci. Di Fermo, nutrizionista, già dama nell'edizione 2014 della Cavalcata dell'Assunta

Ecco le liste del MoVimento 5 Stelle nei collegi plurinominali. Il candidato premier Luigi Di Maio ha annunciato, nella prima serata da Pescara, i risultati della parlamentarie dei pentastellati. Per quanto riguarda il territorio fermano, rappresentato nel collegio Marche 1 è in lizza (in terza posizione) Elena Andrenacci. Di Fermo, nutrizionista, già dama nell’edizione 2014 della Cavalcata dell’Assunta. Con lei nel collegio plurinominale Marche 1 anche in prima posizione c’è Rachele Silvestri, seguita da Paolo Giuliodori e al quarto posto Ercole Matalucci.

Tra le riserve spunta il nome di Marco Fioschini da 5 anni consigliere comunale di Porto Sant’Elpidio. Con lui, gli altri candidati supplenti sono: Frediana Capone, Cristina Matelliccani, Riccardo Arioli Ruelli.

Per quanto riguarda il Senato, hanno superato il voto della rete: la jesina Donatella Agostinelli (capolista), Sergio Romagnoli, Rossella Accoto e il civitanovese Fabio Bottiglieri.

I NON AMMESSI

Non ce l’hanno fatta gli altri candidati in lizza per la Camera dei depitati tra cui anche Federico Moretti, pallavolista di Sant’Elpidio a Mare con una lunga carriera tra serie A1 ed A2. Era in lista a 5 stelle alle amministrative del suo comune lo scorso giugno. Discorso simile per l’amandolese Danilo Monterotti, il giovane ideatore del video diventato virale Mamma statte karma, parodia del brano di Francesco Gabbani vincitore dell’ultimo Festival di San Remo. Niente da fare anche per il montegranarese Marco Marilungo e il civitanovese Riccardo Arbuatti. E ancora, l’imprenditore Gabriele Frontoni e Roberto Properzi di Porto San Giorgio, Giordano Tuzi di Santa Vittoria in Matenano, Daniel Screpanti di Petritoli e Fabrizio Provelli di Monterubbiano,

Per quanto riguarda Palazzo Madama non sono riusciti ad ottenere il via libera alla candidatura Cesare Mario Natale, Edmondo Lanteri, Rossano Pieroni, Romina Morelli, Paolo Rotoni, di Gioacchino Pirro ed Ettore Monticelli da Monte Urano, Veruschka D’Ascenzo, già candidata alle regionali 2015, Franco Marziali, Gianluca Virgili ed Enrico Capriotti da Sant’Elpidio a Mare, Luigi Ricci da Amandola. Fuori provincia, ma sempre nello stesso collegio, i civitanovesi Mirella Emiliozzi, già consigliera comunale nella sua città dal 2012 al 2017, e Marco Torresi.

GLI ALTRI CANDIDATI