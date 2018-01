FERMO - Dal sito del Comune gli utenti possono connettersi al servizio cliccando sul banner dedicato che rimanda alla pagina dell’Ente Regione

Sulla home page del sito istituzionale del Comune di Fermo – www.comune.fermo.it – è stato attivato il servizio di pagamento online tramite la piattaforma MPay (PAGO PA) della Regione Marche.

Gli utenti possono connettersi al servizio cliccando sul banner dedicato che rimanda alla pagina dell’Ente Regione.

E’ possibile poter usufruire del servizio per queste tipologie di pagamenti:

– Contributi per Sponsorizzazioni

– Diritti di Segreteria

– Lampade Votive

– Oneri urbanizzazione e costi costruzione

– Quote partecipazione Fiere e Mercatini

– Retta Asilo Nido

– Rimborso Spese

– Sanzioni CdS e Regolamenti

– Servizi Cimiteriali

– Trasporti Scolastici

Un servizio ora attivo e a disposizione degli utenti che era stato già preannunciato qualche giorno fa dall’assessore all’informatica Savino Febi: “un nuovo passo verso la rivoluzione digitale iniziata dal Comune di Fermo e che si aggiunge, come noto, alla carta d’identità elettronica e alla piattaforma per i moduli on line, segni della sempre maggiore volontà di questa Amministrazione Comunale di adeguarsi alle nuove tecnologie anche in fatto di servizi erogati ai cittadini ed a loro beneficio”.