PORTO SANT'ELPIDIO - "E' la quarta edizione di questa iniziativa che abbiamo proposto in diverse stagioni – sottolinea l'assessore Milena Sebastiani - Visto il consenso riscontrato abbiamo deciso di portarla avanti"

di P.Pier

Due giorni dedicati al benessere e all’equilibrio psicofisico, per far conoscere l’interazione tra discipline del corpo e della mente. Torna a Porto Sant’Elpidio, sabato e domenica a Villa Baruchello, Olisticamare, fiera dell’olismo e del bio-naturale. Espositori, conferenze, a cura del Centro Hera di Civitanova Marche in collaborazione con l’Assessorato al turismo. “La manifestazione è un punto di incontro tra scienza e spiritualità, tra antico e moderno, tra Oriente e Occidente, tra teoria e pratica – spiegano gli organizzatori – ci saranno conferenze gratuite, corsi di gruppo e trattamenti uno ad uno, con medici, psicologi, terapisti, operatori del benessere, operatori olistici ed insegnanti”. Il programma (l’elenco completo delle attività e degli orari su www.olisticamare.it) prevede una quindicina di conferenze, corsi di yoga per adulti e bambini, antiginnastica, ginnastica posturale, Qi Gong e meditazione. Sarà possibile anche ricevere massaggi, trattamenti energetici, Pranic healing, consulenze naturopatiche. Si inizia sabato alle 13 e si prosegue fino alle 22, domenica 28 la villa sarà aperta dalle 10 alle 21.

“E’ la quarta edizione di questa iniziativa che abbiamo proposto in diverse stagioni – sottolinea l’assessore Milena Sebastiani – Visto il consenso riscontrato abbiamo deciso di portarla avanti. Il tema del benessere ha interessato tante persone e ripetiamo con piacere questa proposta”. Nelle precedenti occasioni si sono toccate le 2000 presenze in due giorni, una partecipazione molto numerosa. Cristiano Salvatori del Centro Hera si dice “fiducioso che la buona riuscita delle edizioni passate possa essere ripetuta, siamo felici che il comune di Porto Sant’Elpidio ci ospiti ancora. L’ultima volta siamo venuti lo scorso maggio, stavolta proponiamo un appuntamento invernale che punterà molto sull’aspetto della meditazione, perchè l’inverno è proprio la stagione maggiormente correlata con l’aspetto meditativo dell’essere umano”.