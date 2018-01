VOTO - Da Potere al Popolo-Marche: "Continueremo a stare nelle strade e nelle piazze, nei luoghi di studio e di lavoro, per lanciare nelle Marche e in tutto il Paese, la nostra sfida"

“Migliaia di cittadini marchigiani hanno partecipato alle assemblee e sottoscritto le liste elettorali di Potere al Popolo – fanno sapere proprio da Pap-Marche – a questa eccezionale adesione, in pochi giorni sono state raccolte ben più del doppio delle sottoscrizioni necessarie. Saremo presenti alle prossime elezioni con le nostre candidate ed i nostri candidati scelti dai territori, nelle assemblee aperte a tutti. Continueremo a stare nelle strade e nelle piazze, nei luoghi di studio e di lavoro, per lanciare nelle Marche e in tutto il Paese, la nostra sfida”.