“Ora basta. Il week end appena trascorso ha segnato un’ impennata drastica per quanto riguarda i furti nelle abitazioni e reati di microcriminalità in tutto il territorio della provincia di Fermo con l’apice toccato nel comune di Sant’Elpidio a Mare e nella notte appena trascorsa in pieno centro a Porto Sant’Elpidio dove sono state prese di mira diverse autovetture”. Così Andrea Balestrieri, capogruppo consiliare di Fratelli d’ Italia e responsabile Regione Marche Settore Sicurezza e Giorgio Famiglini, capogruppo della Lega e consigliere provinciale, intervengono in materia di sicurezza dopo i recenti fatti della scorsa notte (leggi l’articolo).

“Una sola pattuglia delle forze dell’ ordine nella notte tra sabato e domenica a controllare tutta la provincia mentre abbiamo potuto apprendere dagli organi di stampa un dispiego imponente in ogni angolo di Porto San Giorgio solamente perché sabato scorso era in programma una manifestazione di Casa Pound che in maniera pacifica e democratica ha evidenziato i principali problemi che attanagliano le nostre città a partire dall’accattonaggio, ai furti e altre tematiche che ormai ogni giorno sono sempre più frequenti – scrivono Balestrieri e Famiglini – Consideriamo anche in maniera non meno importante che le forze di polizia presenti sul territorio nei fine settimana sono anche impegnate a garantire l’ ordine pubblico negli stadi e nei palazzetti dello sport, facendo così aumentare la probabilità nei territori di eventi come quelli che sono accaduti finora. Non sono più tollerabili queste ‘incompetenze’ politiche; non si può blindare una città per una manifestazione e lasciare i territori con pochissimi uomini a servizio; questo lo deve capire la politica ma devono capirlo anche gli Uffici Territoriali del Governo”.

I due esponenti di Fratelli d’Italia e Lega sottolineano: “Quello che stanno facendo le forze dell’ ordine è un vero e proprio miracolo; si devono trovare a ‘combattere’ con risorse sempre più ridotte al minimo e cercare di preservare un territorio vasto come quello della provincia di Fermo con pochissimi uomini. Il Questore, il Prefetto, i Sindaci devono predisporre e subito delle attività massicce di presidio nei punti nevralgici della provincia intensificandoli nelle città costiere. L’ unica soluzione sono maggiori agenti e un centro di coordinamento interforze; non ci stancheremo mai di ripeterlo. Nello specifico per Porto Sant’ Elpidio c’è bisogno di un controllo serrato alla stazione ferroviaria che tenga monitorata la situazione dei treni in arrivo, nel centro cittadino, nei pressi dei parchi e delle ville e nel circondario del centro commerciale. A tutto ciò si associa il degrado che anch esso va combattuto con investimenti seri e mirati. Se anche questa volta cadrà il silenzio e l’ indifferenza a questo ennesimo appello da parte delle Istituzioni, non esiteremo a scendere in strada ogni qualvolta sarà necessario. Per la nostra città, per la nostra gente e per la nostra tranquillità”.