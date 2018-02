Dreamerstone e Scent, made in Marche e creatività apprezzati nel mondo

A Porto San Giorgio nasce l’idea del gioiello originale e personalizzabile, grazie alla fantasia dei suoi ideatori e al lavoro degli artigiani locali.

di Silvia Remoli

Ancora una volta si ha la gradita conferma che il Fermano, a dispetto del suo nome, sia una zona viva e fervente non solo dal punto di vista della produzione ma, ancor prima, delle idee. Ed è proprio dalla fantasia e dalla creatività di tre amici di questo territorio che nel 2014 nasce la linea Dreamerstone seguita poi da Scent, monìli a dir poco originali.

I tre soci, oltre che amici, capitanati dall’amministratore Alessandro Alimento originario di Macerata, unendo le proprie esperienze nel mondo dell’arte orafa, del design e dell’economia, ed affidandosi esclusivamente all’artigianalità del luogo, hanno presentato a settembre scorso i loro prodotti all’HOMI di Milano, fiera dedicata alla persona e ai suoi stili di vita, dove hanno riscosso un enorme successo con richieste provenienti anche dal Giappone.

Diversi i motivi che hanno affascinato gli esperti di lifestyle del panorama mondiale in primis certamente la massima espressione dell’artigianalità marchigiana rappresentata dal bracciale Scent, interamente realizzato nel Fermano: dalla chiusura in metallo che rappresenta un elemento marinaro fino al tessuto e alle cuciture.

Ad Alessandro Alimento abbiamo chiesto di descrivere questi due gioielli che tanto hanno incuriosito i buyers esteri:

”Dreamerstone potrebbe definirsi come ‘il primo blister da indossare’. Si tratta di una pietra già incastonata (diamante, acquamarina, rubino, smeraldo, zaffiro, da scegliere in base al proprio gusto o seguendo l’abbinamento in base al segno zodiacale), che attende solo di essere trasformata nel proprio gioiello preferito, sia esso un girocollo, un braccialetto o un anello. Il tutto ovviamente accompagnato da certificato di qualità e provenienza della pietra, offerta in diverse carature. Ciò che è davvero originale – spiega l’amministratore – è che in un secondo momento si può dar sfogo al proprio estro creativo e realizzare un gioiello ‘fai-da-te’ con estrema facilità: basta far scorrere la maglia della catenina attraverso i fori presenti nel castone e decidere se sfoggiare la pietra (o anche più di una) al polso, al collo o al dito. Scent invece potrebbe essere presentato come ‘il braccialetto che rispecchia la propria essenza’, visto che nell’arco della giornata continua ad emanare il profumo preferito di chi lo indossa: questo perché è venduto all’interno di un’ampollina trasparente nella quale si può spruzzare la fragranza prediletta affinché il monile la possa assorbire”.

Dreamerstone e Scent, rappresentano due prodotti originali nati da menti del territorio fermano, creati grazie all’eccellente manifattura dell’artigianato locale, disponibili presso i rivenditori di zona in tantissime versioni perfettamente illustrate nei siti internet

www.dreamerstone.it e www.scentbracelet.it

e nelle rispettive seguitissime pagine Facebook.