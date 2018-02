VOLLEY - Al termine di una stagione regolare condita da alti e bassi, complice anche la sfortuna, ecco dunque aprirsi matematicamente la porta per gli ambiti spareggi promozione

GROTTAZZOLINA – Missione compiuta per le ragazze della M&G Videx Rosa, che con la vittoria di sabato scorso contro Ancona hanno raggiunto il traguardo dei playoff al termine di una regular season segnata da sfortuna e infortuni, che rischiavano di vanificare il duro lavoro della formazione di coach Claudio Bonini. Dodici erano i punti che le ragazze della Videx erano chiamate ad ottenere nelle ultime quattro partite per poter credere nel sogno, dodici punti che significano quattro vittorie nette consecutive, arrivate una dopo l’altra grazie all’impegno e alla perseveranza di Di Caterino e compagne.

IL TABELLINO

MG VIDEX 3: Forti, Teodori, Del Gobbo, Di Caterino (K), Mercanti, Carnevali, Ripa, Perini, Blasi, Moscati, Minicucci (L). All. Bonini

CK SERVIZI ANCONA 0: Carletti, Mazzucchelli, Tamanti, Piedirica (K), Stecconi, Natale, Avagliano, Costarelli, Innocenti, Falci, Lucescu, Boria (L). All. Soffici

ARBITRI: Maggini

PARZIALI: 25 – 19, 25 – 18, 25 – 23

LA CRONACA

La cronaca del match vede le locali partire inevitabilmente molto tese, consce dell’importanza della partita; ciononostante riescono subito a portarsi avanti 6-1, senza però riuscire a mettere al tappeto le ospiti che si rifanno sotto sul 16-15; il muro alto delle anconetane crea diversi problemi alle attaccanti locali, a fare però la differenza ci pensa la battuta, fondamentale in cui le ragazze di Bonini riescono a mettere fortemente in difficoltà la CK Servizi fino al 25-19 conclusivo.

Nel secondo parziale vanno avanti le ospiti 8-5, e c’è grande tensione in mezzo al campo; le cose paiono diventare tutte più difficili, fino a che punto dopo punto la Videx riesce a rimettere la testa avanti sul 16-15; da qui in poi sale in cattedra Mercanti, che con una serie di muri devastanti frena le velleità ospiti, ben coadiuvata dagli attacchi di Teodori e Di Caterino; il 25-18 finale certifica appieno l’accelerata brusca delle ragazze di Bonini nella seconda parte del set.

Sembra fatta, tutto continua a girare per il meglio anche nel terzo tempo: la distribuzione di Del Gobbo permette alle compagne di allungare prima 8-3, poi 16-11; qui si registra il più classico calo di tensione, forse dettato dalla falsa consapevolezza di aver già chiuso i giochi. Il finale è palpitante, e sul 25-23 finalmente può arrivare l’esultanza, pur parziale, di chi sa di aver fatto davvero tutto quanto era nelle proprie possibilità.

Non basta però per l’urlo di gioia definitivo, per il quale bisogna aspettare il risultato in contemporanea da Porto Potenza. La vittoria netta delle potentine su Amandola suggella quindi la gioia sconfinata delle ragazze locali, che finalmente possono godersi un traguardo voluto, pianificato, che si era tremendamente complicato e che è stato possibile riacciuffare.

Grande soddisfazione dunque per tutto il movimento, con le ragazze che per molti aspetti hanno ripercorso il cammino della A2 maschile, raggiungendo “il clan dei migliori” nonostante tanta e tanta sfortuna.