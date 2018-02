POLITICA - La candidata di Forza Italia al Senato ha incontrato il sindaco di Civitanova Marche ed alcuni operatori turistici della città

Graziella Ciriaci, imprenditrice ortezzanese, candidata dal partito di Forza Italia all’uninominale per il Senato per il collegio Marche sud (Fermo, Ascoli Piceno e basso Maceratese) alle elezioni politiche del 4 marzo, ha incontrato il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica e gli operatori turistici del luogo, per un confronto finalizzato all’economia del territorio.

“La politica messa in atto dal sindaco Ciarapica fin dal suo insediamento finalizzata alla ripresa economica di natura turistica della città – commenta la Ciriaci – dimostra di dare i suoi primi frutti. Solo la politica liberale intesa nel sostegno ai diritti, esigenze e necessità degli imprenditori permette di tornare a costruire un’economia ‘robusta’. Sostenere le aziende, incentivare le neo imprese e garantire l’ampliamento del mercato sul territorio, è quello che definisco il ruolo essenziale del Governo, che deve avere una funzione strumentale al sistema di mercato, finalizzata all’ampliamento dell’economia e riduzione dei costi”.

Un dovere importante quello del Governo, che secondo la Ciriaci non esula dalla responsabilità individuale di ogni imprenditore. “Il sostegno del Governo – conclude – deve trovare la determinazione, l’impegno, voglia di crescere e l’entusiasmo negli imprenditori. Ma solo quando le istituzioni potranno garantire il pieno appoggio, gli imprenditori stessi ritroveranno fiducia nelle loro potenzialità e nell’economia politica”.