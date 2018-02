E’ Festa Made in Marche con Tipicità Carnival

PORTO SANT'ELPIDIO - Per i più piccini è previsto un divertente programma, con la possibilità di creare le maschere di pongo, guidati da Sheila Morganti, ed il teatrino Pellidò



Domenica 11 febbraio Tipicità diventa “Carnival” e dalle ore 16.30, nella Galleria Auchan di Porto Sant’Elpidio, propone tanti divertenti e gustosi momenti di animazione che esaltano l’aspetto carnevalesco delle Marche.

Di ritorno dai successi di Dubai, il pasticciere Marco Massi si cimenterà in un’esibizione che svelerà tutti i trucchi dei dolci carnevaleschi tradizionali della nostra regione. Al termine del cooking show sarà possibile, per tutti i presenti, degustare le dolci creazioni di Marco.

Per i più piccini è previsto un divertente programma, con la possibilità di creare le maschere di pongo, guidati da Sheila Morganti, ed il teatrino Pellidò, con i burattini che interpretano personaggi e storie marchigiane.

Il pomeriggio di festa vedrà la conduzione della simpatica Daniela Gurini, che coinvolgerà il pubblico e metterà in palio alcuni biglietti per l’ingresso agevolato a Tipicità 2018, in programma a Fermo dal 3 al 5 marzo.