La Meloni al Micam incontra gli imprenditori del Fermano: al suo fianco Putzu e Marcotulli

MILANO - Putzu: "Sono orgoglioso che Giorgia Meloni abbia scelto di venire al Micam a parlare con i calzaturieri "

Il Presidente di Fratelli d’Italia On. Giorgia Meloni ha fatto visita agli imprenditori calzaturieri presenti al Micam, arrivata in auto accompagnata dal coordinatore provinciale Giorgio Marcotulli e dal candidato alla Camera Andrea Putzu. Giorgia Meloni ha accettato l’invito del Presidente di Assocalzaturifici Annarita Pilotti ed ha voluto parlare agli imprenditori di questo comparto che è in crisi.

Un incontro faccia a faccia, in primis con gli operatori del distretto calzaturiero delle Marche. Molti imprenditori l’hanno ringraziata per aver messo tra le priorità del programma elettorale la questione del Made In.

“Sono orgoglioso che Giorgia Meloni abbia scelto di venire al Micam a parlare con i calzaturieri – commenta Andrea Putzu – perché è stata l’unica leader politica che ha messo tra i primi punti la tutela del Made In Italy così come le proposte importanti sulla defiscalizzazione della manodopera fatta in Italia e la detassazione per chi assume. Ho visto tanto entusiasmo attorno a lei”.

Giorgio Marcotulli che aggiunge:” La soddisfazione più grande é vedere la nostra leader che con grande competenza si mette a discutere con i titolari delle aziende calzaturiere facendo proposte serie e non classici slogan campati in aria e gli stessi calzaturieri hanno capito la differenza tra chi, come Giorgia Meloni, crede nella tutela del Made In e chi invece lo dice solo per accaparrarsi qualche consenso “.

Dopo la visita alla Fiera di Milano, la leader di Fratelli d’Italia si è recata agli studi Mediaset di Cologno Monzese accompagnata da Putzu e Marcotulli. Tra le altre presenze in fiera anche quella di Daniela Santanchè.