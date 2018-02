PORTO SAN GIORGIO - Il Centro di Aggregazione Giovanile ospita due workshop del progetto cofinanziato dalla Regione nell’ambito del programma Lab Accoglienza: Giulia Alvear Calderon con la danza, Nufabric con la musica

Continuano a ritmi serrati le attività del Progetto Mudart – Musica, Danza e Arti Visive – cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito del programma Lab Accoglienza per la valorizzazione dei Centri di Aggregazione Giovanili e destinato a valorizzare il centro di aggregazione giovanile di Porto San Giorgio.

Dopo il laboratorio di Song Writing curato dall’associazione Nufabric in collaborazione con Officina Trenino 211, che ha visto come protagonista il rapper Kento, in occasione del suo concerto nel centro sociale, il Centro di Aggregazione Giovanile di Porto San Giorgio ospiterà tante diverse iniziative sempre dedicate alle arti di strada, nelle loro diverse declinazioni.

Per la danza di strada dal 21 febbraio, per i tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18, il Centro “Arabesco Danza e Formazione” organizza un workshop di hip-hop e breakdance; le attività sono organizzate dall’insegnante del Centro Arabeco, Giulia Alvear Calderon. Il workshop è aperto a tutti i ragazzi di età superiore a 18 anni.

L’associazione Nufabric curerà come sempre la sezione musica con un workshop sulle attività che svolge il “tecnico del suono”: l’incontro si terrà nei giorni 19 e 26 febbraio dalle 16.30 alle 19 sempre nella sede del Centro di Aggregazione Giovanile. Durante l’incontro sarà illustrato il “lavoro” che viene svolto da questa figura ed il ruolo sia nell’ambito del team che si occupa della produzione di un brano musicale sia nelle esibizioni live degli artisti.