Da oggi in servizio la nuova responsabile urbanistica

E’ entrata in servizio questa mattina la nuova responsabile dell’area assetto e tutela del territorio, arch. Alessandra Marsili. Residente a Sant’Elpidio a Mare, la Marsili arriva dal Comune di Civitanova Marche, settore pianificazione territoriale – progettazione – urbanistica dove ha maturato un’esperienza da responsabile seguita da un’analoga esperienza nel Comune di Ancona. Alessandra Marsili è stata assunta a tempo pieno a seguito di specifica selezione indetta dal Comune di Sant’Elpidio a Mare.

“L’assunzione dell’arch. Marsili – dice in merito l’Assessore al Personale Matteo Verdecchia – è uno dei tasselli che vanno via via componendosi nella riorganizzazione complessiva del personale di questo comune. Si tratta di un settore, quello di cui l’architetto Marsili andrà ad occuparsi, che è di fondamentale importanza per lo sviluppo territoriale del nostro Comune tanto più alla luce del grande interesse che molti imprenditori hanno dimostrato per investire nel nostro territorio”.

Questa mattina la nuova responsabile ha avuto modo di conoscere i colleghi, prendere familiarità con gli uffici ed è stata ricevuta dal Sindaco, Alessio Terrenzi.

“Alla nuova responsabile auguro buon lavoro – dice il Sindaco – e sono certo che troverà la massima collaborazione da parte di tutti i colleghi così come da parte di tutti noi amministratori. Il nostro è un territorio vasto, decentrato, vario e vivace e l’assetto del territorio è un settore strategico che avrà, da oggi in poi, un responsabile a tempo pieno. Credo di poter dire che si tratta di un importante cambiamento a fronte del tempo parziale che si è avuto in passato”.