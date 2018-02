FERMO - In occasione della mostra allestita a Roma al Pio Sodalizio dei Piceni, comprendente anche l'Adorazione dei Pastori del Rubens, il Premier aveva dato parola che avrebbe fatto visita a Fermo per toccare con mano la situazione post sisma di quella che era la collocazione originale del capolavoro della natività

di Alessandro Giacopetti

foto e video Simone Corazza

E’ iniziata con un breve incontro in Prefettura e poi con la visita a Palazzo dei Priori, ferito dal sisma, la tappa fermana del premier Paolo Gentiloni. Il presidente del Consiglio è arrivato in piazza del Popolo alle 15.30. Ad accoglierlo il sindaco Paolo Calcinaro, il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, il prefetto Maria Luisa D’Alessandro, l’arcivescovo Rocco Pennacchio, la presidente del consiglio Lorena Massucci, la presidente della Provincia di Fermo Moira Canigola, l’on Paolo Petrini e il senatore Francesco Verducci. Molte le autorità, pochi i cittadini.

L’aveva detto che sarebbe venuto a Fermo, e oggi lo ha fatto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri. Gentiloni, infatti, in occasione della mostra allestita nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma dal Pio Sodalizio dei Piceni, in cui erano state raccolte ed esposte opere artistiche provenienti da Comuni colpiti dal sisma, tra cui l’Adorazione dei Pastori di Pieter Paul Rubens, lo aveva promesso al sindaco Calcinaro. Oggi ha toccato con mano la situazione post sisma dei locali che ospitano la pinacoteca, lesionati dal terremoto.

Dopo una stretta di mano alle autorità presenti Gentiloni è entrato dalla porta della biblioteca, per poi attraversare il passetto che la unisce a Palazzo dei Priori accompagnato da varie autorità tra cui il sindaco e la presidente del consiglio comunale Massucci. Ha visitato sia la sala del consiglio comunale, i locali della pinacoteca oggi occupati dai volumi più antichi, e soprattutto la Sala del Mappamondo.

Una visita durata circa 15 minuti che ha visto la direttrice della biblioteca Maria Chiara Leonori fare da cicerone. Una volta uscito il premier ha passeggiato per piazza del Popolo salutando e stringendo la mano ai cittadini e agli espositori protagonisti della manifestazione Sottosopra al Cioccolato. Si è fermato a visitare gli stand di Copagri, chiedendo informazioni e assaggiando anche qualche prodotto tipico dell’area Montana.

Subito dopo il premier si è recato la Miti, per prendere parte all’incontro a sostegno delle candidature di Paolo Petrini alla Camera e di Francesco Verducci al Senato dal titolo ‘Idee e voci per le Marche e per l’Italia’.