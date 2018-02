PREVISIONI - Il bollettino meteorologico emanato dalla Protezione Civile della Regione Marche con le previsioni da giovedì 22 a sabato 24 febbraio

Nel bollettino meteorologico emanato dalla Protezione Civile della Regione Marche si prevedono accumuli nevosi moderati oltre i 400 metri. Per venerdì è previsto un lieve rialzo delle temperature, ma per le giornate successive sono previsti bruschi cali, in particolare dall’inizio della prossima settimana.

Queste le previsioni per i prossimi 3 giorni:

Giovedì 22 febbraio

Cielo: molto nuvoloso o nuvoloso in particolare nelle ore centrali della giornata

Precipitazioni: diffuse nel settore centro settentrionale della regione, ove le cumulate risulteranno più abbondanti a fine giornata, maggiormente sparse nel settore meridionale. Temporanea attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali della giornata in particolare nel settore meridionale della regione con ripresa nel pomeriggio in particolare nel settore centro settentrionale. Limite delle nevicate attorno ai 400m-500m nel settore settentrionale, attorno ai 600m- 700m nel settore meridionale

Temperature: in aumento nei valori massimi

Venti: dai quadranti orientali, di brezza tesa nelle zone interne, di vento moderato lungo la costa con raffiche fino a vento forte

Mare: molto mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Venerdì 23 febbraio

Cielo: molto nuvoloso con parziale attenuazione della nuvolosità, in particolare nel settore meridionale della regione, nella seconda parte della mattinata e fino al primo pomeriggio

Precipitazioni: diffuse e più insistenti nel settore settentrionale e nelle zone di media collina e montagna e maggiormente sparse altrove. Nel settore centro meridionale i fenomeni si attenueranno nella seconda parte della mattinata e fino al primo pomeriggio. Limite delle nevicate attorno ai 1200m

Temperature: in aumento Venti: nord orientali di brezza tesa o moderati nelle zone interne e di vento moderato lungo la costa con raffiche fino a burrasca.

Temporanea rotazione dei venti da nord ovest nelle ore centrali della giornata

Mare: molto mosso

Fenomeni Particolari: nessuno

Sabato 24 febbraio

Cielo: molto nuvoloso con parziale diminuzione della copertura nel settore centro settentrionale nella seconda parte della giornata

Precipitazioni: diffuse nel settore centro meridionale della regione ove, a fine giornata, le cumulate risulteranno abbondanti. Sparse nel settore centro settentrionale in cui i fenomeni si attenueranno o si esauriranno nella seconda parte della giornata. Limite delle nevicate attorno ai 1500m.

Temperature: senza variazioni di rilievo

Venti: nord orientali, di brezza tesa nelle zone interne e di vento moderato lungo la costa con raffiche fino a vento fresco

Mare: molto mosso

Fenomeni Particolari: nessuno