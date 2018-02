MALTEMPO - Da domani mattina, fino alla mezzanotte di domenica, alla Sala Operativa Integrata è prevista una turnazione con il personale della Regione Marche

In mancanza di una situazione di pericolo per quanto riguarda da un lato pioggia e neve, dall’altro la situazione dei fiumi, la Sala Operativa Integrata ha chiuso alle ore 20 di stasera, rimanendo però in reperibilità telefonica. Da domani mattina, fino alla mezzanotte di domenica, invece, è prevista una turnazione con il personale della Regione Marche.

L’intensificazione delle precipitazioni potrebbe portare ad un innalzamento dei livelli degli stessi fiumi: da qui la necessità di un monitoraggio costante di tutti i siti idraulici del territorio provinciale.

L’invito da parte del personale della SOI è quello di consultare i bollettini emessi dalla Protezione Civile della Regione Marche.

Intanto, i sindaci dell’entroterra confermano la riapertura dei plessi scolastici, dopo l’interruzione delle lezioni a causa della neve caduta in abbondanza tra martedì e mercoledì.