FERMO - L'incontro con i candidati azzurri si terrà domani mattina alle 11 all'hotel in viale Vittorio Veneto

I candidati di Forza Italia alle prossime elezioni del 4 marzo domani fanno tappa a Fermo, all’hotel Astoria. E’ previsto, infatti, per domani un incontro con gli Azzurri alle ore 11 all’hotel che si trova in Viale Vittorio Veneto. Nel manifesto dei presenti, per l’incontro moderato dall’avvocato Massimo Iacopini, figurano l’onorevole Simone Baldelli, Andrea Cangini, Jessica Marcozzi, Filippo Saltamartini, Graziella Ciriaci, Donatella Ferretti e Deborah Pantana.