di Sandro Renzi

Come nel 2012, anche quest’anno ad avere la peggio sono stati gli alberi appesantiti dalla neve. In viale Buozzi sono stati tagliati d’urgenza quattro pini che potevano abbattersi da un momento all’altro a terra.”Il rischio schianto era elevato -conferma l’assessore all’ambiente, Massimo Silvestrini- d’intesa con l’agronomo abbiamo optato per il loro taglio immediato”.

A dire il vero le piante erano già sotto osservazione per la loro eccessiva inclinazione. La neve, caduta copiosamente nella notte, ha fatto il resto appesantendo le chiome ed i rami. “Non c’era altra scelta se non abbatterli -prosegue l’assessore- la ditta incaricata ha quindi provveduto in mattinata al loro taglio e contestualmente abbiamo deciso di impedire ai pedoni l’accesso al viale così da monitorare anche le altre piante e garantire la pubblica incolumità”. I tronchi verranno già nelle prossime ore verranno portati via dal centralissimo viale. “Purtroppo non sarà possibile procedere subito con la ripiantumazione perché dovremo aspettare il mese di dicembre, quello più propizio per questo tipo di attività”. Ovviamente lì, nella zona est del viale, verranno messi a dimora nuovi pini. Intanto prosegue il monitoraggio del patrimonio arboreo della città. Per motivi di sicurezza è stato chiuso al traffico pure viale della Vittoria nel tratto compreso tra via Montegrappa e via Veneto. Stessa disposizione per via Pirandello e il tratto di viale Cavallotti tra via Don Minzoni e via Boni. “Appena possibile riprenderemo con l’attività di potatura proprio in viale della Vittoria, via Foscolo ed in via Pirandello, sospesa per l’arrivo del maltempo una settimana fa” annuncia ancora Silvestrini. Entro marzo, invece, sono previste le ripiantumazioni in viale Roma.