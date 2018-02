PORTO SAN GIORGIO - Nuovo ordinanza del sindaco per le scuole di ogni ordine e grado della città fino ad espresso provvedimento di revoca di cui verrà data tempestiva comunicazione

Scuole chiuse a Porto San Giorgio fino alla revoca del provvedimento. Considerata l’evoluzione delle condizioni meteo, secondo le previsioni appena diramate dal Servizio Protezione civile della Regione Marche, l’Amministrazione comunale comunica che è stata emessa nuova ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città fino ad espresso provvedimento di revoca di cui verrà data tempestiva comunicazione attraverso il sito internet del Comune, il profilo istituzionale Facebook e i mezzi di informazione.

Nel corso della giornata di oggi, il personale dell’Ufficio tecnico e del gruppo di Protezione civile, dipendenti della San Giorgio Distribuzione e Servizi,, con il supporto delle ditte private incaricate, è stato impegnato in interventi sul territorio comunale, in particolare per la pulizia strade e la messa in sicurezza dei tratti alberati.

Fin dalla prime ore dell’alba, è stata aperta la sala del Centro operativo comunale (Coc).

La Polizia municipale ha provveduto a chiudere al transito, per il pericolo di caduta rami, viale della Vittoria nel tratto compreso tra le vie Monte Grappa e via Veneto. Stessa disposizione ha riguardato via Pirandello. Chiuso al passaggio viale Cavalotti tra via Don Minzioni e via Boni e il tratto pedonale di viale Buozzi.

Continua ad essere inibito l’accesso al civico cimitero. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti anche a piedi.