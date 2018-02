MALTEMPO - Calcinaro conferma la chiusura dei plessi scolastici a Fermo, Conservatorio compreso. Chiuse, tra le altre, le scuole a Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, Montegranaro, Monte Urano e Petritoli

di Paolo Paoletti e Andrea Braconi

Nuova ordinanza del sindaco Paolo Calcinaro, che ha disposto anche per domani, mercoledì 28 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città di Fermo, compresi asilo nido comunale, Conservatorio, scuole di formazione professionale e linguistica, CSER e Montessori. “Il provvedimento – comunicano dall’Amministrazione comunale – esonera dalla presenza nelle scuole anche il personale docente, amministrativo e Ata. In seguito verrà dato conto anche delle indicazioni dell’Università Politecnica delle Marche”.

Scuole chiuse anche a Sant’Elpidio a Mare, a cui si aggiunge il cimitero comunale. “Ci sono 7 operatori nel territorio e mezzi spazzaneve e spargisale in azione, siamo h24 al lavoro. Ieri sera abbiamo chiuso diverse strade ghiacciate in maniera preventiva. – spiega il sindaco Alessio Terrenzi -. La cosa importante è che di concerto con la Provincia abbiamo chiuso la provinciale La Vecchia del Porto e di conseguenza abbiamo chiuso la strada comunale connessa. Abbiamo anche cambiato la viabilità dove la settimana prossima, tempo permettendo inizieranno i lavori della Omag. Abbiamo ripristinato il doppio senso, anche per garantire maggiore sicurezza. Siamo l’unico Comune con il sistema Nowtice che sta funzionando perfettamente arrivando direttamente dentro le case, non esiste un sistema più veloce. Come sulla videosorveglianza, anche su questo siamo all’avanguardia”.

Ordinanze di chiusura anche da parte dei sindaci di Porto Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci, di Montegranaro Ediana Mancini di Monte Urano Moira Canigola e di Monte San Pietrangeli Paolo Casenove.

Anche per Porto San Giorgio sembra profilarsi la stessa situazione per gli istituti scolastici. “È prevista una grande gelata – afferma il sindaco Nicola Loira – e tendenzialmente sarei per mantenere l’ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani, per evitare problemi ai mezzi di trasporto pubblico e ai genitori”.

Scuole chiuse il 28 febbraio anche a Altidona, Campofilone, Moresco (scuola dell’Infanzia), Monterubbiano, Petritoli, Monte Vidon Combatte, Ortezzano.