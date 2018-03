Cna a Tipicità con Vetrine Sibilline e lo chef Michele Biagiola

FERMO - Anche questanno CNA è al fianco degli imprenditori artigiani a Tipicità, grazie al contributo della Camera di Commercio, sostenendoli nella partecipazione all'evento, grande occasione per far emergere il proprio saper fare con produzioni di alta qualità, portatrici di una cultura antica, caratteristica del territorio e prerogativa delle piccole realtà

Al centro del pomeriggio di apertura dell’edizione 2018 di Tipicità per Cna Fermo e Copagri c’è stato Michele Biagiola e la sua versione della polenta, piatto antico che lo chef ha proposto in una veste nuova studiata proprio per questo appuntamento. Lo ha fatto nello show cooking organizzato da CNA Fermo e Copagri nella Bio Sala del Fermo Forum, utilizzando come materie prime la polenta, il pomodoro, il pesce (moli e busbane) e la verdura forniti dalle aziende del circuito Vetrine Sibilline.

Nell’introdurre lo chef il presidente Copagri Marche Andrea Passacantando e il presidente CNA Fermo Paolo Silenzi hanno ricordato l’impegno comune nei confronti delle aziende del comparto agroalimentare messo in campo con i circuiti Vetrine Sibilline e le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori.

“La polenta è la pietanza dei nostri genitori e dei nostri nonni. È un alimento che si può abbinare con tanti elementi per ottenere risultati anche più leggeri di quelli a cui siamo abituati dalla nostra tradizione”, ha spiegato Biagiola, illustrando anche una metodologia con cui abbattere anche.

Polenta fluida e crescia di polenta le diverse consistenze proposte da Biagiola, con moli, busbane e biete accompagnate da Passerina di Poderi dei Colli di Montalto delle Marche.

Le aziende CNA presenti in fiera sono: Birrificio Mukkeller (Porto Sant'Elpidio), Colli Ripani (Ripatransone), Poderi dei Colli (Porchia di Montalto delle Marche), Antica Gastronomia (Mogliano), Molino Agostini (Montefiore dellAso), Musa Creazioni (Monte Urano), Azienda Agricola Lanfranco Vitali (Montottone).

Novità: nel percorso proposto da Tipicità sarà possibile incontrare una sorta di isola del gusto tutta dedicata a CNA, Copagri Marche e ai circuiti Vetrine Sibilline e Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori, con le aziende aderenti: il Salumificio Franco Properzi (Colmurano), il Birrificio Il Mastio (Urbisaglia), lAzienda Agricola Alessio Amadori, la Pasta Fresca di Bartolini Antonio (Monte Urano), il Forno Giemme e lAzienda Agricola Goroni (Poggio San Marcello).