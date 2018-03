ELEZIONI POLITICHE 2018 - TUTTI I DATI COMUNE PER COMUNE

di Paolo Paoletti

foto Simone Corazza

Affluenza al 19.33 per cento nel territorio della provincia di Fermo alle ore 12 di oggi. In molti seggi di tutta la provincia si sono registrate, già dalla seconda parte della mattinata, code per il voto. A rallentare le operazioni, anche il nuovo talloncino anti-frode da staccare prima che le schede vengano infilate nell’urna. Un passaggio definito ‘molto macchinoso’ che rallenta le procedure. Diversi i seggi dove si è scelto di far votare rispettivamente un uomo e una donna a svantaggio di attese più lunghe per queste ultime.

Per quanto riguarda il Comune capoluogo, Fermo, l’affluenza per la Camera dei Deputati è stata del 19,70% mentre per il Senato della Repubblica 20.55%

Sono 133.697 gli aventi diritto al voto per entrambe le camere nella provincia di Fermo, 64.861 uomini e 68.836 donne. Nelle Marche si eleggono 8 senatori (3 con il maggioritario e 5 con il proporzionale) e 16 deputati (6 con il maggioritario e 10 con il proporzionale). Si può votare fino alle 23.

Al voto, dunque, i residenti nel Fermano, dai neofiti dell’urna, quelli che hanno da poco compiuto i 18 anni, alla nonnina di tutti, Rosa Ercoli, che lo scorso 15 febbraio ha compito la bellezza di 107 anni. Residente a Monsampietro Morico, la Ercoli, nonostante l’età e le numerose vicissitudini affrontate nel corso della sua lunga vita, da ultima quella legata al sisma, non ha saltato l’appuntamento elettorale e questa mattina si è regolarmente presentata al seggio.

I DATI DELLE ORE 12