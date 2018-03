TENNIS - Al Macroarea di Foggia grande successo per le tenniste del Circolo Cittadino Jesi Club ed il Circolo Porto San Giorgio. Arianna Silvi vince l’Under 12 nella finale tutta jesina con Glenda Girini mentre Silvia Soresina trionfa nell’Under 14

FOGGIA – Silvia Soresina del CT Porto San Giorgio e Arianna Silvi del Circolo Cittadino Jesi Tennis Club vincono la prima tappa del circuito giovanile “ Junior Next Gen Italia 2018” che si è concluso domenica 4 marzo) al C.T. Foggia.

Il torneo di Macroarea Centro-Sud ha visto la partecipazione di oltre 300 giovani atleti, dagli under 10 agli under 16, provenienti da Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, ed ha riunito alcuni tra i migliori talenti italiani.

Tennis marchigiano grande protagonista nelle categorie Under 12 e 14: finale tutta jesina quella che si è disputata tra Arianna Silvi e Glenda Girini, entrambe del Circolo Cittadino Jesi Tennis Club, che ha visto laurearsi campionessa Arianna con il punteggio di 6/2 – 6/2. Per lei è il secondo titolo consecutivo dopo aver vinto lo scorso anno l’Under 10.

L’Under 14 del Macroarea Centro Sud di Foggia sembra non aver rivali nemmeno per Silvia Soresina. L’ “enfant terrible” del Circolo Tennis Porto San Giorgio si conferma infatti regina indiscussa del torneo battendo in finale Giorgia Roselli di Pescara per 6/1 – 6/2.

