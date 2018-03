La nuova frontiera della telemedicina: sabato l’inaugurazione nella Rsa

SANITÀ - Donato da Anteas Servizi Cinisello di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, al Comune fermano. La cerimonia si terrà a partire dalle ore 11

Sarà inaugurato sabato 10 marzo, alle ore 11 nella nuova sede della Rsa di Amandola, il Sistema di Telemedicina donato da Anteas Servizi Cinisello di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, al Comune fermano.

Il sistema, fornito da TeleMedware di Ferrara, permette di effettuare in sede, senza spostare i pazienti, diversi esami strumentali (elettrocardiogramma 12 derivazioni, holter cardiaco, holter Pressorio, saturimetria e spirometria) effettuati presso la struttura con la collaborazione dei medici di Medicina Generale e la refertazione degli specialisti dell’Inrca di Ancona, il tutto per via telematica.

Dopo il ricevimento della delegazione di Anteas Servizi Cinisello nella Sala del Consiglio, si terrà la visita nella Rsa con una dimostrazione di utilizzo del sistema. Saranno presenti i responsabili degli enti coinvolti nel progetto di Telemedicina come l’Asur Marche, l’Area Vasta 4, l’Inrca di Ancona e lo stesso Comune di Amandola.