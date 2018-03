BASKET - Un 3 vs 3 sulla piattaforma del lungomare dal 17 al 22 luglio grazie all'impegno dell'associazione Basket Usa, della Mall. Ent e con il patrocinio dell'amministrazione comunale

PORTO SANT’ELPIDIO – L’associazione “Passione Basket Usa” da due anni durante l’estate gira l’Italia organizzando eventi e promuovendo la versione americana della pallacanestro a tutto tondo.

Con questa logica, nella bella stagione 2018 si svolgeranno ben sei tornei sulla modalità 3 vs 3 all’interno del “JLB 3×3 Tour”, circuito che richiamerà oltre 1000 atleti e diverse attività giovanili, esibizioni sportive e musicali per un contorno rappresentato, certamente, da un gran numero di persone. In tale ambito vi sarà quindi una tappa anche nella piattaforma a pochi passi dal mare elpidiense, precisamente dal 17 al 22 luglio.

“La nostra realtà, come ente, ha sede fisica a Lodi – precisa il vice presidente della Passione Basket Usa, Lorenzo Bonacina -, ma giriamo diverse regioni della Penisola grazie al tour: Lombardia, Veneto, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Marche sono quelle coperte negli ultimi dodici mesi. per il futuro a breve abbiamo scelto Porto Sant’Elpidio quasi per caso – precisa -, durante la scorsa estate, al termine dell’edizione 2017, quando parte del nostro tempo è trascorso nelle Marche e ci siamo imbattuti in questo scenario d’eccezione: un doppio playground immerso nel verde a pochi passi dal mare. Per noi si è trattato di un vero e proprio sogno”.

“Da qui, i primi rapporti con Mall Ent. e con Lorenzo Petrini in particolare, un’associazione di ragazzi del luogo impegnata nell’organizzazione di eventi sportivi in ambito strettamente locale e, dunque, la scelta di chiudere proprio a Porto Sant’Elpidio il nostro tour – precisa Bonacina -. La sinergia con Mall e le porte aperte che abbiamo trovato da parte del Comune, che ci ha concesso patrocinio e sostegno, ci ha portato poi a replicare un’iniziativa vista già a Verona lo scorso anno: un’intera settimana dedicata allo street-basket, la “Porto Sant’Elpidio Streetball Week”.

