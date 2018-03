MONTE SAN PIETRANGELI - Appuntamento, aperto a tutti, sabato prossimo a villa Sofia. Cena spettacolo e dopocena con Monia Marozzini e le ballerine de I Veli della Luna

“Con molto piacere comunichiamo che sabato 17 marzo si terrà la quinta edizione di “Sostieni con Gusto”, la cena di beneficenza organizzata dalla nostra associazione Granarium-Stefano Bracalente. Si tratta – fa sapere Novella Bracalente, presidente della Granarium – di un appuntamento annuale molto importante al fine di raccogliere fondi a favore del Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Civitanova Marche, guidato dal dottor Riccardo Centurioni. In questi anni sono stati raccolti molti fondi, utilizzati per migliorare la cura quotidiana dei tanti pazienti che il reparto ospita. La cena si terrà presso il ristorante Villa Sofia di Monte San Pietrangeli e sarà accompagnata dalla musica della cantante Monia Marinozzi e dall’esibizione delle ballerine del gruppo “I Veli della Luna”. Una serata piacevole dunque a sostegno di un ottimo scopo. Le prenotazioni sono aperte fino a martedì 13 marzo. Per informazioni: 338-8809845 o 338-7496223″