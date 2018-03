BASKET - Le ragazze fermane di coach Marilungo portano via l'intera posta in palio dal parquet della Taurus

JESI (AN) – “Sgalosce” in grande spolvero alla palestra Stefano Filonzi, a conquistare altri due punti in classifica nel campionato U13 femminile ai danni della locale formazione del Taurus Bk Jesi. È proprio il caso di dire che hanno preso il toro per le corna e hanno domato il recalcitrante Taurus a suon di canestri.

IL TABELLINO

TAURUS BASKET JESI 41: Dottori 2, Trinchera, Cimmino, Nocerino 8, Chikwunda, Vignaroli, Clari Ang. 6, Clari Ana. 5, Cappelli, Salari 20. All. Filippetti

BASKET FERMO 49: Peroli 32, Bianchini, Severino, Brandani, Valentini 12, Mennucci 1, Persiano 2, Riccioni 2, Grandoni, Olivieri. All. Marilungo

PARZIALI: 10-9; 24-27; 34-39

LA CRONACA

Dopo una partenza esitante nella quale la jesina Silenzi ha messo in mostra le sue doti di realizzatrice, dal secondo quarto in poi ha risposto la fermana Peroli, coadiuvata non solo da Maria Chiara Valentini ma da tutta la squadra che ha organizzato il gioco e sostenuto le loro realizzazioni, ed hanno raggiunto e superato le locali taurine. Sgalosce in versione “matador” che molto piace al pubblico numeroso che le segue anche in trasferta, lottatrici fino alla fine, e in questo caso fino al “matar” del toro. Da sottolineare la prestazione super di Irene Peroli che con 32 punti ha alzato di nuovo l’asticella del record personale realizzazione in una partita.

Il campionato si avvia verso il termine della prima fase, la prossima partita in casa contro il CAB Stamura di Ancona per martedì prossimo sarà l’ultima partita della regolar season, che porterà le Sgalosce ad affrontare il torneo della “Coppa Marche” nel quale sicuramente svolgerà un ruolo da protagonista.