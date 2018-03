BILIARDO – Azzolino 1 e 2 sempre leader del Regionale e dell’interprovinciale di Serie A. Mantiene la leadership del girone 1 nel torneo cadetto lo Street Bar, mentre nel secondo raggruppamento guidato dal Monte Urano/3 spicca l’ingresso in zona playoff del Caffè La Pergola. Il tutto in attesa del nuovo turno infrasettimanale di domani sera

FERMO – Sfide sempre più avvincenti sui tavoli verdi delle Marche e del territorio fermano visto l’avvicinarsi della fine della stagione regolare. Domani di nuovo in gara in tutte le Serie.

CAMPIONATO REGIONALE A1 giornata 9 Ritorno

Continua la marcia regolare della capolista Azzolino-1 mentre alle sue spalle le inseguitrici hanno prestazioni altalenanti e la graduatoria è in continua evoluzione. Continuano i buoni risultati del Ciotti’s Bar, sempre più vicina ad evitare la retrocessione diretta.

RISULTATI: Azzolino/1 vs Monte Urano/1: 3-3, Ciotti’s Bar/1 Campiglione vs Circolo Cittadino Cingoli: 3-3, Diamanti Corridonia vs Ponte Rio Trecastelli: 5-1, Iron Bar/1 Fermo vs 14 febbraio Ancona: 5-1, Officina Caffè Fermo vs San Severino: 3-3, Passo Ripe vs Passion Jesi: 6-0, Piceno vs Passion Trodica: 2-4.

CLASSIFICA: Azzolino/1 punti 80, Iron Bar/1 punti 77, Monte Urano/1 punti 76, Diamanti punti e Passo Ripe punti 75, Officina Caffè punti 74, San Severino punti 66, Cingoli punti 63, 14 febbraio punti 62, Passion Trodica punti 61, Ponte Rio punti 58, Piceno punti 55, Ciotti’s Bar-1 punti 53, Passion Jesi punti 49.

CAMPIONATI INTERPROVINCIALI FM/AP

SERIE A giornata 10 Ritorno: Azzolino/2 sempre più capolista dopo la sconfitta della Fermo 2000. Grande lotta nella medio bassa classifica, chi per entrare nella griglia playoff chi per evitare gli spareggi retrocessione.

RITORNO: Adriatico/1 vs Fermo 2000/1: 4-2, Azzolino/2 vs Villa Vitali/1: 4-2, Bar Italia Fermo vs Bar Piccadilly Montegiorgio: 5-1, Moderno/2 vs Iron Bar/2: 1-5, Porto Sant’Elpidio/1 vs Azzolino/3: 2-4, San Michele/1 vs Moderno/1: 4-2, Società Operaia/1 Monterubbiano vs Porto Sant’Elpidio/2: NP, Tortoreto vs Ciotti’s Bar/2: 4-2.

CLASSIFICA: Azzolino/2 punti 94 Fermo 2000/1 punti 91, Villa Vitali/1 e Bar Piccadilly punti 82, Porto Sant’Elpidio/2 e Moderno/1 punti 76, San Michele/2 punti 70, Iron Bar/2 e Ciotti’s Bar/2 punti 69, Tortoreto punti 67, Bar Italia punti punti 66, Azzolino/3 e Adriatico punti 60, Porto Sant’Elpidio/1 punti 58 (-1 incontro), Moderno/2 punti 44, Società Operaia/1 punti 40 (-1 incontro).

SERIE B1 giornata 9 Ritorno: Due turni al termine della stagione regolare con i primi quattro posti ormai quasi definiti utili per accedere ai playoff. Street Bar si conferma leader con piccolo vantaggio sull’inseguitrice Villa Vitali agganciata dal Mosciano che lottano per la piazza d’onore con un occhio anche verso la vetta. Quarto ed ultimo posto in griglia che non dovrebbe sfuggire al Villa Murri.

RISULTATI: Street Bar Capodarco vs Bricolla Ascoli: 4-2, Ciotti’s Bar/3 vs Mosciano: 2-4, Porto Sant’Elpidio/3 vs Sant’Elpidio a Mare/1: 2-4, Monte Urano/2 vs San Michele/2: 3-3, Iron Bar/3 vs Società Operaia/2: 4-2, Villa Murri Porto Sant’Elpidio vs Villa Vitali/2: 3-3.

CLASSIFICA: Street Bar punti 78, Villa Vitali/2 e Mosciano punti 75 Villa Murri punti 72, Monte Urano/2 punti 64, Ciotti’s Bar/3 punti 63, Bricolla punti 61, Sant’Elpidio a Mare/1 punti 58, Iron Bar/3 punti 51, San Michele/3 punti 50, Porto Sant’Elpidio/3 punti 46, Società Operaia/2 punti 27.

SERIE B2 giornata 9 Ritorno: Due turni al termine della prima fase anche in questo raggruppamento dove, dopo un lungo inseguimento e dopo il netto successo nello scontro diretto con i cugini del Porto San Giorgio, riesce l’impresa impossibile al Caffè La Pergola di agganciare l’ultimo posto utile per gli spareggi promozione. Spareggi cui si sono già classificati in anticipo il Monte Urano/3 ed il Sant’Elpidio a Mare/2 e che non dovrebbe mancare anche l’Iron Bar/3 Fermo a meno che non incappi in altri brutti ko come quello recentissimo.

RISULTATI: Bar Tazza d’oro Fermo vs Porto Sant’Elpidio/4: 5-1, Caffè La Pergola Sant’Elpidio a Mare vs Porto San Giorgio: 5-1, Magico Club Montegranaro vs Santa Petronilla Fermo: 5-1, Max Falerone vs Iron Bar/4: 6-0, Monte Urano/3 vs Fermo 2000/2: 4-2, Sant’Elpidio a Mare/2 vs Adriatico/2: 4-2.

CLASSIFICA: Monte Urano/3 punti 87, Sant’Elpidio a Mare/2 punti 81, Iron Bar/4 punti 73, Porto San Giorgio e Caffè La Pergola punti 69, Bar Tazza d’oro punti 59, Max punti 58, Fermo 2000 punti 51, Porto Sant’Elpidio/4 e Magico Club punti 45, Santa Petronilla punti 44, Adriatico punti 39.

CAMPIONATO REGIONALE A1 GORIZIANA

Buon pari dell’Azzolino sui tavoli verdi abruzzesi per riconfermarsi seconda forza del torneo dove si appanna la stella della Fermo 2000 che scende in quarta piazza.

RISULTATI: Circolo 14 febbraio Ancona vs A. Diamanti Corridonia: 5-1, Dabliù Tolentino vs Giulianova/1: 3-3, Fermo 2000 vs Tempio del Biliardo Castelraimondo: 1-5, Giulianova/2 vs Azzolino: 3-3.

CLASSIFICA: 14 Febbraio punti 51, Azzolino punti 42, Giulianova/1 punti 40, Fermo 2000 punti 38, Tempio del Biliardo punti 36, Giulianova/2 punti 31, Dabliù punti 26, Diamanti punti 24.

Tiziano Vesprini