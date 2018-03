IMPRESE - “In un momento di difficoltà dal punto di vista occupazionale – afferma Massimo Capriotti, direttore della sede fermana di Fidimpresa Marche – molti scelgono di avviare un’attività in proprio, quindi è evidente che una misura come questa della Regione sia molto attesa sul territorio"

La CNA Territoriale di Fermo e Fidimpresa Marche organizzano per giovedì 15 marzo 2018, alle ore 18, nella sede CNA di Via Salvo D’Acquisto a Fermo, un seminario informativo gratuito relativo al bando regionale per la creazione d’impresa.

Si tratta di un intervento con cui la Regione Marche concede incentivi economici per sostenere l’avvio di nuove realtà economiche (imprese e liberi professionisti in forma singola o associata) con sede legale e/o operativa nelle Marche. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 12 aprile 2018.

“In un momento di difficoltà dal punto di vista occupazionale – afferma Massimo Capriotti, direttore della sede fermana di Fidimpresa Marche – molti scelgono di avviare un’attività in proprio, quindi è evidente che una misura come questa della Regione sia molto attesa sul territorio. Tuttavia, il nostro compito è anche chiarire le difficoltà e le insidie della creazione di nuove imprese, con una consulenza sulla sostenibilità degli investimenti”.

Ad illustrare il bando sarà Paola Fava, responsabile area crediti speciali di Fidimpresa Marche: “Sono ammesse le imprese – spiega – ad esempio ditte individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese cooperative, le società a responsabilità limitata e le società per azioni avente sede legale e operativa nelle Marche, ancora da costituire. I contributi sono concessi per un importo fino a 30.000 euro, e possono essere ammessi progetti che prevedano una spesa minima pari o superiore a 10.000 euro”.

All’incontro interverranno anche il dottore tributarista Massimiliano Martello e il formatore Domenico Baratto.

INFO: CNA Territoriale di Fermo, 0734/600288, info@cnafermo.it.