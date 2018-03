PORTO SAN GIORGIO - La colonia, a dire il vero, esiste da circa 10 anni, anche se ufficialmente è stata denunciata solo nel 2011 alle autorità competenti. Anno in cui il numero dei gatti era già salito a 40,

di Sandro Renzi

E’ di 1800 euro il contributo annuo deliberato dalla giunta Loira sotto forma di alimenti per garantire un minimo di sostentamento alla colonia felina che si trova all’interno del parcheggio ex Solemar. Il via libera è arrivato la scorsa settimana dal palazzo di via Veneto. La colonia, a dire il vero, esiste da circa 10 anni, anche se ufficialmente è stata denunciata solo nel 2011 alle autorità competenti. Anno in cui il numero dei gatti era già salito a 40, ovvero raddoppiato, complice probabilmente l’area più visibile per chi fosse intenzionato ad abbandonare un gatto. Ad occuparsene sono tre volontari. Nel 2013, però, è accaduto che una signora anziana residente in città, non essendo più in grado di gestire i suoi amati gatti all’interno dell’abitazione, in accordo con l’Asur di Fermo e la stessa amministrazione comunale, decidesse di delocalizzare una ventina di felini nel parcheggio ex Solemar, e tre gatti in un’altra colonia a nord di Porto San Giorgio. Le spese per il loro sostentamento ma anche per l’acquisto dei medicinali vengono sostenute dai volontari che giornalmente portano acqua e cibo. Spese che di anno in anno sono cresciute al punto che gli stessi volontari hanno chiesto un contributo al comune quantificato in 150 euro mensili (25 centesimi al giorno per ciascuno dei 40 gatti). Da qui la scelta di elargire questo contributo “considerato che l’amministrazione comunale promuove la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente” si legge nella delibera. La quota richiesta per l’anno 2018 resta invariata rispetto agli anni precedenti 2016 e 2017 “salvo aumenti dei prezzi dei generi alimentari applicati dai rivenditori”.