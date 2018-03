MONTELPARO/MONTEFALCONE APPENNINO - Se il comune montano ha raggiunto i 30 donatori diversi richiesti dal bando, l'obiettivo è nel mirino anche del progetto montelparese

di Alessandro Giacopetti

Le Amministrazioni di Comuni comprese nell’area del Cratere sismico hanno dei sogni, grandi o piccoli, dipende dai punti di vista e dalle necessità della popolazione. Alcuni di questi sogni hanno trovato spazio e finanziamento, all’interno di una piattaforma chiamata Eppela, secondo una graduatoria stilata dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per la raccolta fondi attraverso il crowdfounding. Coinvolti Comuni di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Prevede la raccolta fondi con donazioni spontanee da parte dei cittadini, anche in piccole quantità, sia con bonifico che attraverso metodi di pagamento online.

“E’ giunta comunicazione dalla Carisap della loro disponibilità a versare parte della somma necessaria a concretizzare il progetto di acquisto dell’automezzo da destinare al trasporto di bambini e anziani per servizi e attività sociali. 6 mila euro li abbiamo stanziati noi come Comune, poi c’è la parte fornita dall’ANCI. Il resto è frutto della generosità dei cittadini”. A dare la notizia è il sindaco di Montelparo, Marino Screpanti. Il mezzo servirà al trasporto di anziani, minori e disabili per dare una risposta ai bisogni dei cittadini: colonie marine, terme, pendolari, attività sociali intercomunali, attività culturali, adempimenti visite, prelievi sanitari in strutture Asur convenzionate.

Il suo è uno dei Comuni del Fermano inseriti nel progetto assieme a Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Montefalcone Appennino. Ora, a soli 5 giorni dal termine della campagna di raccolta serve un ultimo piccolo sforzo, quello di raggiungere i 30 donatori diversi, e a mancarne al momento sono solo una dozzina. Anche una donazione di soli 5 euro, quindi, acquisisce un peso specifico fondamentale per arrivare al traguardo. Starà ai cittadini, non solo montelparesi, mostrare la loro sensibilità donando somme tra 5 e 500 euro per permettere a questo ed altri “sogni” di divenire realtà. Il resto come detto verrà coperto dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che è intervenuta anche cofinanziando il progetto del Comune di Montefalcone Appennino relativo al recupero funzionale del castello, ovvero la rocca situata all’ingresso del paese per un importo di 60 mila euro. Realizzazione dei camminamenti e delle scale di accesso, di una nuova scala metallica circolare collegata alla torre da una passerella costituiscono il progetto. Parte dei fondi verrà poi usata per l’installazione di un binocolo panoramico in acciaio inox satinato, anti vandalismo e testa in alluminio verniciata di bianco. L’ottica standard montata sarà resistente all’acqua con riempimento in azoto, per evitare l’annebbiamento delle lenti, trattate per evitare i riflessi. In questo caso, confermano dal Comune, è stato raggiunto e superato il numero minimo di 30 donatori diversi, richiesto dall’ANCI, e quindi il progetto è andato a buon fine.

Relativamente agli altri comuni appartenenti alla provincia di Fermo presenti sulla piattaforma di crowdfounding Eppela, Amandola punta al ripristino e ammodernamento del cineteatro Europa. Belmonte Piceno intende comprare uno scuolabus. Falerone punta su lavori di recupero e restauro del cineteatro “Beato Pellegrino”.