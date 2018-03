JUDO - Il sodalizio fermano piazza Pede e Baglioni sul gradino più alto del podio, Fortuna al secondo e Liberati al terzo. Ad impreziosire la giornata di gara persino due settimi posti

BIBBIANO (RE) – Domenica scorsa, 11 marzo, la Judo Yama Bushi di Montegiorgio ha partecipato con sei dei suoi atleti al 24° trofeo Uchi Oroshi di judo, ottenendo ottimi risultati: due primi posti, un secondo posto ed un terzo, conditi inoltre da due settimi piazzamenti.

I gradini più alti del podio, ad appannaggio femminile, sono stati conquistati da Stefania Pede nella categoria esordiente B di kg 57 e da Sofia Baglioni, categoria esordienti B di kg 63.

Roberto Fortuna ha centrato il secondo posto tra i cadetti di 81 kg, terza Emma Liberati per gli esordienti di 67 kg, ad inaugurare così nel migliore dei modi l’esordio in un’esperienza agonistica di livello.

Da sottolineare inoltre l’ottimo comportamento di Luca Pede e Abhari Othman, che si sono classificati al settimo posto nella categoria esordienti a kg 40 e kg 45.

Soddisfazione immancabile da parte dei vertici societari per i continui successi dei propri atleti, così come sottolineato dal vertice dell’associazione.

“I ragazzi sono l’orgoglio di tutto il gruppo judostico, per quanto concerne l’occasione in esame e, non da meno, per il fatto che Roberto Fortuna è stato convocato dalla rappresentativa Marche per partecipare al memorial “Rosone“ tenutosi a Castelverde di Roma lo scorso 10 febbraio. Il nostro atleta nell’occasione si è comportato egregiamente, gareggiando nella categoria cadetti oltre i 73 kg, e vincendo tutti e due i suoi incontri contro i rispettivi avversari di Toscana e Lazio”.

Paolo Gaudenzi