ATLETICA - All'interno del Palaindor di Ancona i promettenti tesserati del sodalizio sangiorgese hanno messo in luce prestazioni valse la conquista di numerose medaglie. Ancora una volta sugli scudi Martina Cuccù, ad aggiudicarsi ben due ori

ANCONA – Il Palaindoor dorico si è colorato delle divise di oltre mille giovani atleti delle categorie ragazzi e cadetti, arrivati da tutte le Marche e dalle regioni del centro Italia per conquistare la Coppa Giovani 2018. L’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” ha presentato una formazione agguerrita e alla fine è arrivata seconda nella classifica generale, ad un’incollatura dall’Atletica Sambenedettese.

A livello individuale, le gare hanno assegnato i titoli di campione regionale al coperto e la Sangiorgese ha portato a casa otto scudetti. Ancora una volta la copertina spetta a Martina Cuccù, con due medaglie d’oro. La primatista italiana delle prove multiple prima ha dominato, con il tempo di 8’’88, i “suoi” 60 m ostacoli, specialità di cui detiene il record marchigiano; poi si è migliorata nei 60 m, per vincere in 7’’87, unica tra le sessanta velociste in gara a scendere sotto gli 8 secondi.

Due titoli sono venuti dalla marcia ragazzi: nella prova femminile dei 2 Km Alessandra Papetti ha chiuso in 12’11’’67, mentre al maschile il primo posto è andato a Francesco Matteucci, con il tempo di 11’32’’64. Simone Guidotti si è laureato campione regionale del salto triplo cadetti, migliorandosi di oltre 50 cm con un hop-step-jump di 12,47 m, e poi ha conquistato il secondo posto negli 80 m ostacoli.

Anche Matteo Tassetti, tra i ragazzi, si è messo al collo un oro e un bronzo, rispettivamente nel salto in lungo (4,72 m) e nei 60 m ostacoli, 9’’98. Ancora primi posti per Maria Lucia Terrenzio, 4,05 m nel salto in lungo ragazze e Aurora Ripa, nell’asta cadette. Ma tanti altri sono saliti sul podio: sul secondo gradino la staffetta 4×200 m di Leonardo Zamponi, Lorenzo Lanciotti, Pietro Crosta e Filippo Tarantini (2’03’’52), la marciatrice Michelle Nardoni, Aurora Ripa nell’alto, Francesca Cuccù nell’asta; sul terzo gradino ancora Francesca Cuccù nel triplo, Francesco Ariozzi, con il tempo di 8’’46 nei 60 m e Pietro Crosta, che si è migliorato nei 600 m (1’50’’94).