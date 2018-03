POLITICA - L'invito ai cittadini a partecipare all'incontro che si terrà lunedì 19 marzo alle ore 21.30 nella sede locale del Movimento in via Guido Rossa, nella zona industriale di Piane di Montegiorgio

“Prima di tutto i cittadini”. Così esordiscono i 5 Stelle locali, che fanno sapere come il varo della propria lista per le elezioni comunali montegiorgesi non possa prescindere da un confronto con la cittadinanza.

“Invitiamo i cittadini ad un incontro che si terrà lunedì 19 marzo – scrivono i referenti del gruppo – alle ore 21.30 nella sede locale del Movimento in via Guido Rossa, nella zona industriale di Piane di Montegiorgio in prossimità del campo di pallacanestro. Nell’occasione, chiunque potrà confrontarsi sulle problematiche del paese, presentare proposte, e promuovere volendo anche la propria candidatura nella lista elettorale pentastellata. Questo nel rispetto dei principi della democrazia diretta, della partecipazione attiva, della trasparenza e dell’onestà. Principi che sono i cardini sui quali i 5 Stelle intendono organizzare la propria lista elettorale”.

Pentastellati che, forti dei risultati del 4 marzo scorso e in vista del voto in programma tra pochi mesi, vogliono mettere subito in chiaro la loro filosofia: “I giochi della vecchia e stantia politica, continuano i 5 Stelle, non ci interessano proprio, non sono nel nostro Dna, così come non lo sono i personalismi, gli interessi di qualcuno a discapito di tutti gli altri, la spartizione di poltrone, l’opacità delle scelte, il ‘do ut des’. Nè ci piacciono le cosiddette ‘candidature forti’, quelle che poi si rivelano deboli nei fatti, poco inclini alla trasparenza, nonché foriere di disastri amministrativi. Le dimissioni di due assessori e l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il Comune di Montegiorgio a fine mandato dell’attuale amministrazione, ci sembrano esempi più che pertinenti e ovvi di tali disastri. A Montegiorgio è necessario spalancare le finestre del comune, per fare entrare aria nuova, fresca e pulita. Speriamo che i cittadini ne siano consapevoli e non si attardino su schemi e sentieri vecchi che non conducono da nessuna parte. Il nuovo passa per la struttura a rete del Movimento 5 Stelle che è in grado, in qualsiasi circostanza e situazione, di fornire aiuto e supporto ai nostri eventuali portavoce eletti in comune. Non si dimentichi inoltre che nelle recenti elezioni nazionali la parte sud delle Marche, per la prima volta nella sua storia, e lo ripetiamo, per la prima volta nella sua storia, ha eletto ben tre parlamentari ed un senatore, tutti invariabilmente pentastellati e tutti, come di consuetudine nel Movimento, in stretta relazione con gli attivisti locali ai quali, all’occorrenza, non faranno mancare certamente il loro sostegno. Dietro agli altri invece, alle cosiddette liste civiche, solo il nulla. E questa è una differenza non di poco conto sulla quale noi 5 stelle invitiamo i cittadini Montegiorgesi a meditare”.