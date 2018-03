Emiliozzi (M5S) nel capoluogo: “Obiettivo, rappresentare Civitanova e Fermo alla Camera” (VIDEO)

FERMO - La Emiliozzi

Una visita a Fermo per incontrare i compagni di partito, tra cui Mirco Temperini, Marco Mochi, Edmondo Lanteri. A compierla oggi pomeriggio è stata Mirella Emiliozzi, eletta alla Camera dei Deputati con il 37,1% dei voti alle recenti elezioni politiche dello scorso 4 marzo per il Movimento 5 Stelle nel collegio che comprende Fermo e Civitanova Marche: assicurare la presenza parlamentare del territorio di Fermo così come quello di Civitanova e farsi portavoce delle istanze della Provincia di Fermo seppur non sono stati trattati temi particolari.

49 anni, insegnante, ex consigliere comunale e candidata sindaco alle elezioni comunali del 2012 nella città costiera della provincia maceratese la Emiliozzi ha assistito ad una parte della riunione dell’assise fermana.