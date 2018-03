INIZIATIVA - Lido di Fermo e Tirassegno gli istituti oggetto di visita odierna da parte dell'assessore allo sport Scarfini, dal rappresentante di Solo Fermana Friscolanti e dai calciatori Petrucci, Ferrante e Valentini

FERMO – La Fermana comunica i prossimi appuntamenti in calendario del settore giovanile:

DOMENICA 18 MARZO

UNDER 15

9^ Giornata di Ritorno

TERAMO – FERMANA ore 12:45 – Teramello, Via Acquaviva, Teramo

UNDER 17

9^ Giornata di Ritorno

TERAMO – FERMANA ore 15:00 – Teramello, Via Acquaviva, Teramo

Turno di riposo per la Berretti.

Di seguito anche gli appuntamenti della scuola calcio gialloblù:

VENERDì 16 MARZO

PULCINI 1° ANNO

MANDOLESI B – FERMANA ore 17:30 – Campo Sportivo “Luca Pelloni”, Via Marche, Porto San Giorgio (FM)

SABATO 17 MARZO

ESORDIENTI 2° ANNO 2005

FERMANA – JUNIOR ELPIDIENSE ore 15:30 – Campo Sportivo “Angelo Postacchini”, Contrada Castagna snc, Capodarco di Fermo (FM)

ESORDIENTI 1° ANNO 2006

FERMANA – GROTTESE ore 18:30 – Campo Sportivo “Angelo Postacchini”, Contrada Castagna snc, Capodarco di Fermo (FM)

DOMENICA 18 MARZO

PICCOLI AMICI

Raggruppamento E

SPES VALDASO – FERMANA – JUNIOR ELPIDIENSE “B” – BORGO ROSSELLI “C” ore 10:00 Montelparo

PRIMI CALCI MISTI

Raggruppamento D

SPES VALDASO – FERMANA – VIGOR S.ELPIDIO VIOLA – AFC FERMO ore 10:30 Campo Sportivo Montelparo

PRIMI CALCI 1 ANNO

Raggruppamento A ore 15:00

ATL.CALCIO P.S.E. “B” – SAN MARCO SERVIGLIANO – FERMANA – Campo Sportivo “Ferranti 2″, Porto Sant’Elpidio (FM)

MARTEDì 20 MARZO

ESORDIENTI 1° ANNO [RECUPERO] AFC FERMO – FERMANA ore 17:30 – Campo Comunale Salvano, Contrada Salvano, Salvano di Fermo (FM)

Lido di Fermo e Tirassegno le scuole primarie scelte quest’oggi per il progetto Il Calcio e le Ore di Lezione. Andrea Petrucci, Edoardo Ferrante e Mattia Valentini, con la partecipazione dell’assessore allo sport Alberto Scarfini ed al rappresentate dell’associazione Solo Fermana, Eros Friscolanti, hanno varcato le soglie dei due plessi e saliti in cattedra per una lezione “pane e calcio”.

“L’attaccante è colui che finalizza l’azione creata grazie ad un certosino lavoro di squadra dei compagni”, spiega Petrucci ai piccoli studenti fermani – E’ importante fare gruppo ed essere uniti, perchè permette di raggiungere più facilmente gli obiettivi”.

Alla base del gruppo c’è, ovviamente, il rispetto delle regole: “Nel calcio ci sono delle norme da seguire che sono le stesse che applichiamo quotidianamente e che ci portiamo dietro nel nostro percorso di crescita – asserisce Ferrante – . E uno sport come il calcio è importante anche per questo: si gioca per divertirsi ma anche per migliorare ed imparare gli insegnamenti che ci vengono dati da ogni tipo di situazione”.

“Uno sport di squadra come lo è il calcio ti insegna a stare insieme, a convivere e condividere insieme a tutti i tuoi compagni sia la vittoria o la sconfitta. Anzi, soprattutto la sconfitta, che non deve essere un punto di arrivo ma di partenza per riscattarsi e fare meglio nella gara successiva”, aggiunge Valentini.

Con il rappresentante dell’associazione Solo Fermana, Eros Friscolanti, si è trattato il tema del tifo positivo: trasmettere ai più piccoli la “cultura della sportività” da stimolare e instillare attraverso una serie di azioni educative volte alla prevenzione del tifo violento.

“Con queste iniziative cerchiamo di coinvolgere il lato giovane della città sensibilizzandola alla parte ludica del calcio, che è la sua componente basilare”, ha dichiarato Friscolanti. Sommersi tra autografi e foto, i calciatori hanno distribuito un coupon a ciascun alunno per la curva Duomo che dà diritto ad un biglietto omaggio da ritirare presso il Fermana Store di piazza Sagrini, valido per la gara Fermana-Feralpisalò di domenica 25 marzo alle ore 16.30. “Il calcio significa libertà, creatività, dare libero corso alla propria ispirazione”.