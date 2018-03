ENTI - Il presidente Ceriscioli rimarca come siano state predisposte due delibere gemelle e come i due enti stiano procedendo in comune accordo

In riferimento al percorso di autonomia avviato insieme alla Regione Umbria, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli rimarca come siano state predisposte due delibere gemelle e come i due enti stiano procedendo in comune accordo.

“La logica di questo percorso è chiedere più autonomia dimostrando maggiore efficienza. Ragionare tra enti è un aspetto virtuoso nel governo dei processi. Chiediamo sostanzialmente la regionalizzazione di competenze decisive per lo sviluppo sociale, come la sanità e l’istruzione, e di tutte quelle facoltà essenziali per lo sviluppo economico, ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e la crescita tecnologica. Le Marche rappresentano una realtà matura per intraprendere forme e condizioni particolari di autonomia, forti della virtuosità amministrativa e finanziaria dimostrate, e nel rispetto dei vincoli posto dal pareggio di bilancio richiesti dall’articolo 119 della Costituzione, che la Regione ha sempre assicurato”.