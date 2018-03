CICLISMO GIOVANILE - Sabato 24 e domenica 25 appuntamenti da non perdere nel segno organizzativo della OP Bike di Porto Sant'Elpidio predisposti per i ciclisti del futuro

SANT’ELPIDIO A MARE – Mancano pochi giorni ai due appuntamenti più attesi dell’inizio di stagione per giovanissimi, esordienti e allievi nelle Marche: sabato 24 il Trofeo Tommaso Romanelli e domenica 25 il Trofeo Giuliano Renzi per un fine settimana, quello prossimo, tutto dedicato al ciclismo giovanile.

Nel dietro le quinte di questa manifestazione c’è una macchina organizzativa pronta a tutto come quella della OP Bike Porto Sant’Elpidio che fa del ciclismo giovanile il suo punto di forza per dare impulso all’attività sportiva nel proprio territorio rivolgendosi esclusivamente ai giovani che vogliono praticare questo sport come occasione di svago e di divertimento prima di diventare dei veri campioni nel ciclismo che conta.

Le due manifestazioni segnano il debutto del Canapè Baby Challenge Selle Smp, circuito giovanile a carattere extra-regionale (tra Marche, Umbria, Puglia, Campania e Molise) che ha sposato in pieno la “mission” del sodalizio giovanile elpidiense del presidente Moreno Pistelli e del team manager Stefano Offidani.

Nel pomeriggio di sabato 24 il Trofeo Tommaso Romanelli: in gara i giovanissimi con la prova di abilità/gimkana in contrada Luce. Il giorno dopo, domenica 25, è la volta del Trofeo Giuliano Renzi dove si attende un’invasione di ragazzi nell’arco di tutta la giornata con quattro batterie di partenza tra esordienti e allievi uomini e donne. Degna di nota la riconferma delle gare femminili nel Challenge Rosa che consente di avere ai nastri di partenza i team più blasonati del panorama nazionale del ciclismo femminile per le categorie esordienti e allieve.

Per gli organizzatori dell’OP Bike Porto Sant’Elpidio e per lo staff del Canapè Baby Challenge Selle Smp sarà un momento di festa e di entusiasmo per quanti vorranno assistere a questa manifestazione all’insegna della grande passione e di condivisione sportiva con la gioventù delle due ruote.