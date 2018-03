Festa a 5 stelle a Porto Sant’Elpidio: “E ora le amministrative, costruiamo un modello nuovo”

PORTO SANT'ELPIDIO - Oltre 130 persone da Moyto, insieme ai parlamentari marchigiani eletti, per festeggiare il grande risultato del 4 marzo ed ora concentrarsi sulle elezioni comunali: "Il Movimento a tutti i livelli punta su P.S.Elpidio per un modelli amministrativo innovativo"

I 5 stelle brindano al trionfo del 4 marzo e guardano alle amministrative di giugno. Oltre 130 persone a cena, almeno altrettante quelle che non hanno potuto partecipare per motivi di spazio, si sono date appuntamento sabato sera al Moyto di Porto Sant’Elpidio per celebrare lo straordinario risultato alle elezioni politiche di due settimane fa. C’erano diverse figure di spicco del Movimento, appena elette in Parlamento: i senatori Mauro Coltorti (nominato da Luigi Di Maio ministro dei trasporti dell’eventuale governo M5S) E Giorgio Fede, i deputati Mirella Emiliozzi, Paolo Giuliodori e Rachele Silvestri. Con loro anche i non eletti Daniela Tisi, Fabio Bottiglieri, Elena Andrenacci, i consiglieri regionali Romina Pergolesi e Peppe Giorgini. E’ stata l’occasione per ribadire la volontà di far rete e l’importanza del contatto con il territorio verso il quale destinare il massimo dell’impegno, per e con i cittadini.

“E’ stata l’occasione – aggiungono gli attivisti pentastellati – per offrire, con i fatti, la miglior risposta possibile a quanti, appartenenti al vecchio sistema partitico sconfitto alle elezioni del 4 marzo, hanno affermato che non vi sono più rappresentanti autorevoli nel nostro territorio. Il Movimento 5 Stelle delle Marche ha portato in parlamento volti e competenze che rappresentano la nostra terra nella sua interezza”.

Soddisfatto il gruppo locale di Porto Sant’Elpidio, che ha ospitato la festa ed ora si prepara ad un altro impegno elettorale importante. Scegliere la cittadina rivierasca per la conviviale non è stato casuale, perchè ora nel Fermano tutti gli occhi sono puntati su Porto Sant’Elpidio in vista delle amministrative del 10 giugno. Un appuntamento a cui i 5 stelle, dopo il boom di consensi delle politiche, guardano fiduciosi. “Ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso questa serata, che a tratti ha regalato momenti di vera emozione e commozione. Un grande grazie anche a tutti i gruppi del fermano che hanno condiviso fortemente la scelta di Porto Sant’Elpidio come location di questo evento, consapevoli della volontà del Movimento, a tutti i livelli, di puntare su Porto Sant’Elpidio per la costruzione di un modello amministrativo innovativo per qualità e quantità dei servizi ai cittadini ed alle imprese. L’impegno personale preso dai neo eletti in tal senso ne è la testimonianza“.