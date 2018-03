BASKET - I dorici impongono la legge domestica maturando un vantaggio al secondo periodo non sanato nel resto della contesa

ANCONA – Torna sconfitto dal Palascherma il Basket Fermo U15 nell’incontro con il locale Cab Stamura nel campionato eccellenza. Una sconfitta di 9 punti con la prima in classifica che, sulla carta, poteva anche non destare particolari rimpianti ma che invece, sul campo, lascia molto amaro in bocca.

IL TABELLINO PARZIALE

CAB STAMURA ANCONA 68

BASKET FERMO 59: Veccia, Damico, Maroni 11, Nasini n.e., Camarri (cap.) 9, Bastarelli 2, Moretti 5, Merlini 4, Guenci 17, Donzelli 11. All. Perini

ARBITRI: Talotta di Falconara e Santini di Senigallia

PARZIALI: 15-15; 18-9; 18-18; 17-17

LA CRONACA

Dal punto di vista dei punti la partita si è decisa nel secondo quarto nel quale si è realizzato uno scarto di nove punti che si è trascinato fino alla fine della gara. Nel resto dei periodi di gioco, come è possibile notare nei risultati parziali del tabellino, c’è stata assoluta parità mostrando che il valore delle forze in campo non è affatto così netto come il risultato finale lascia trasparire. La sconfitta, infatti, se è stata decisa nel secondo quarto ma è stata preparata nel primo quando i falli accumulati da Camarri, Guenci e Bastarelli, costretti a riposare proprio nel periodo successivo, lasciando inevitabilmente più spazio agli avversari. Falli, quelli fischiati nel primo quarto, frutto di decisioni arbitrali che, coerentemente ad altri campionati giovanili, più ci si avvicina alle fasi finali e più diventano opinabili.

Una bella partita, comunque, che a parte il retrogusto amaro che ha lasciato in corpo ha mostrato la squadra di Perini in perfetta salute, pronta ad affrontare il resto del campionato da sicura protagonista.