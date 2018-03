FERMO / PORTO SAN GIORGIO - L’evento, organizzato dal Centro Sociale di Santa Petronilla in collaborazione con il Gruppo Podistico Avis Fermo ed il patrocinio del Comune di Fermo, si terrà domenica 25 marzo

Verrà recuperata domenica 25 marzo la marcialonga di San Valentino, giunta alla 27° edizione, che doveva tenersi lo scorso 25 febbraio ma che, a causa delle condizioni meteo avverse, venne rinviata.

L’evento, organizzato dal Centro Sociale di Santa Petronilla, presieduto da Gabriele Spurio, in collaborazione con il Gruppo Podistico Avis Fermo ed il patrocinio del Comune di Fermo, vedrà due partenze: alle ore 9 quella per il percorso da 10 chilometri ed alle ore 9.15 quella dei 3 chilometri. Premi ai gruppi più numerosi, alle coppie, ai ragazzi ed alle ragazze under 14 che partecipano alla 3 chilometri, a chi vincerà nella 10 chilometri (uomo e donna) e all’atleta del quartiere.

Invariati i percorsi con partenza e arrivo da via Giammarco: quello da 3 chilometri si snoderà all’interno del quartiere di Santa Petronilla, mentre quello da 10 chilometri attraverserà via Giammarco, via Vallescura, Centro Neocatecumenale, Hotel Bellavista, Cavalcavia dell’Autostrada, Cascina e ritorno sul territorio dei Comuni di Porto San Giorgio e Fermo.

“Ringrazio l’organizzazione per la volontà e la determinazione con cui hanno voluto mantenere questo appuntamento rinviandolo solo di un mese esatto, una grande festa di sport e di aggregazione, una manifestazione podistica storica con un’organizzazione consolidata” – ha dichiarato l’assessore allo sport Alberto Scarfini – che oramai fa parte del bagaglio di eventi di un quartiere cresciuto e popoloso”.

Per un tratto il percorso, come tradizione, attraverserà anche il territorio di Porto San Giorgio e l’assessore sangiorgese allo sport Valerio Vesprini ha evidenziato “la collaborazione fra comunità trova la sua dimostrazione pratica anche con manifestazioni sportive di questo tipo sempre molto partecipate e apprezzate non solo dal punto di vista sportivo ma anche come occasioni per poter conoscere il nostro territorio e promuoverlo”.

“Un evento sempre molto atteso e partecipato che è oramai entrato fra le iniziative podistiche fisse a livello regionale. Attesi come sempre 400 partecipanti circa che arrivano principalmente da Marche e Abruzzo con un coinvolgimento ed un accoglienza da parte dei residenti e dei cittadini nei confronti degli atleti sempre molto calorosa” – hanno dichiarato Gabriele Spurio, Presidente del Centro Sociale Santa Petronilla e Natalino Mattieto, referente del Gruppo Podistico Avis Fermo.