“Un progetto in cammino, indietro non si torna”: prima assemblea post-voto per Potere al Popolo

PORTO SANT'ELPIDIO - L'appuntamento tra i gruppi di Fermo, Civitanova Marche e Recanati è previsto per sabato 24 marzo alle ore 16 nella sede della Croce Verde

Dopo l’assemblea nazionale di Potere al Popolo, tenutasi nel fine settimana a Roma, il gruppo di Fermo si sta prepara insieme a quelli di Civitanova Marche e Recanati per la prima assemblea territoriale post-voto.

“A Roma abbiamo avuto la conferma di un progetto in cammino – commentano i referenti – con tante idee e tanta partecipazione, per cui indietro non si torna”.

L’appuntamento è per sabato 24 marzo a Porto Sant’Elpidio, a partire dalle ore 16 nella sede della Croce Verde in via del Palo 10.