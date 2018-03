Bassetti nuovo presidente della Pro Loco, è il più giovane delle Marche

ORTEZZANO - Dimissioni ratificate per Emilio Calisti e Giuseppe Alunno, rispettivamente ex presidente e tesoriere. Nuovo direttivo ora al lavoro per i prossimi appuntamenti

... domenica 25 marzo 2018 - Ore 10:53

di Alessandro Giacopetti Cambio al vertice della Pro Loco di Ortezzano dopo le dimissioni del presidente Emilio “Patrizio” Calisti e del tesoriere Giuseppe Alunno. Il nuovo presidente è Amos Bassetti, il più giovane tra le pro loco delle Marche, fino a pochi giorni fa nel direttivo con il ruolo di coadiuvante segretario. Cambio anche alla vicepresidenza dove arrivano Argia Agostini e Basilio Vitali al posto di Tiziana Ciccaré, che resta nel gruppo come consigliere. Il nuovo tesoriere è Mario Giampaoli. Catia Aleandri segretaria. A completare la squadra della Pro Loco di Ortezzano sono Mauro Baldassarri, Daniela Carpioni, Stefano Clementi, Federica Gaspari, Luca Puzielli e Gianni Marcantoni, vicesindaco ortezzanese. Un consiglio che auspica di continuare la collaborazione con l’amministrazione comunale e con altre associazioni del paese, così come è sempre stato. Il compito primario della pro loco, fanno sapere dal direttivo, è infatti quello di fare accoglienza in sinergia e promuovere il territorio, per questo i componenti sono già al lavoro per stilare il programma di iniziative del 2018.

Il direttivo era stato rinnovato nel marzo 2017 con la riconferma in blocco dei componenti del precedente triennio. Tra le iniziative di rilievo organizzate o compartecipate dalla pro loco ortezzanese ci sono la Festa del Vino, la Sagra dell’Agnello, la cena di mezz’agosto.