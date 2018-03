PORTO SAN GIORGIO - Una rapida indagine di Carabinieri e Polizia ha portato al fermo di una ragazza italiana e di un ragazzo di origine magrebina che, al momento del controllo delle forze dell'ordine, si trovavano a bordo di una Micra risultata rubata

di Giorgio Fedeli e Andrea Braconi

Notte da dimenticare, quella appena trascorsa, per il commercio sangiorgese. Nel corso della nottata, infatti, la criminalità ha preso di mira due attività commerciali. I banditi hanno messo a segno due spaccate: la prima nel negozio Fotobook in via Foscolo nel quartiere sud (rubato un registratore di cassa con dentro circa 150 euro); la seconda nella Nuova Era Parrucchieri in viale dei Pini, con i malviventi a trafugare, anche in questo caso, il registratore di cassa, con all’interno circa 20 euro, e una borsa da lavoro dei parrucchieri. Due episodi di cronaca nera su cui gli inquirenti stanno lavorando per scoprire anche una qualche correlazione con quelli registrati, sempre in nottata, a Civitanova Marche (leggi l’articolo) (leggi l’articolo 2).

Sconsolati sia Marco Capancioni, titolare del Fotobook, che i parrucchieri Eugenio Palmieri e Marco Magnaguadagno, proprietari della Nuova Era. “Mi hanno chiamato intorno alle 5,30 – racconta Capancioni – avvertendomi che stavano assaltando la mia attività. Mi sono precipitato sul posto e già c’era la polizia. Ora non mi resta che riparare i danni e riaprire”. Scuotono la testa Palmieri e Magnaguadagno. Allargano le braccia. Si rimettono al lavoro dopo aver coperto la vetrata in frantumi con dei teli di plastica: “Andiamo avanti. Come si può commentare un fatto del genere?”.

Sui luoghi obiettivo dei malviventi sono intervenuti immediatamente Carabinieri e Polizia che, nel corso di un’indagine incrociata, e rapidissima, hanno fermato ed identificato due giovani che, al momento del fermo, si trovavano a bordo di una Micra risultata rubata: si tratta di una ragazza italiana e di un ragazzo di origine magrebina.