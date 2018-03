IPPICA - Con l'arrivo della Pasqua all'interno dell'impianto fermano partono le corse al trotto, spettacolo sportivo che andrà a crescere nei prossimi mesi, dove spicca anche il passaggio del rapper Guè Pequeno

MONTEGIORGIO – Il mese di aprile l’ippodromo San Paolo divertirà gli appassionati dell’ippica e chi è innamorato della bellezza dei cavalli. Con la Pasqua iniziano infatti le corse pomeridiane di primavera.

Corse al trotto, dove guidatore e cavallo, si muoveranno in simbiosi per guadagnarsi la vittoria. Novità anche dal ristorante dell’ippodromo che avrà un prestigioso chef in cucina per una Pasqua e una Pasquetta che stuzzicherà i palati più esigenti. Per i piccoli ci sono aree verdi per giocare. Saranno due giornate adattissime per la famiglia e per i giovani, per una scampagnata tranquilla e con tutti i servizi.

Tempio dell’ippica, l’ippodromo dall’inizio degli anni ’60 ospita spettacolari e prestigiose corse al trotto, coniugandole con il divertimento offerto da molti eventi collaterali accolti all’interno di una struttura polifunzionale e arricchita da innumerevoli servizi. Con l’ultima classificazione degli ippodromi, se non verranno accolti i ricorsi del Martini di Corridonia e della struttura della famiglia Mori di Civitanova, il San Paolo resterà l’unica enclave ippica della regione Marche, l’unico spazio dove ammirare la grazia e l’eleganza dei cavalli in corsa. Anche quest’anno la racchetta del San Paolo non ha mai smesso di proporre corse al trotto, uno spettacolo unico, da oltre 50 anni.

Ecco il calendario di aprile: cinque convegni pomeridiani di corse al trotto a partire da Pasqua, il primo aprile, il giorno dopo, ovvero Pasquetta e poi domenica 8, 15 e 22 aprile. Le corse inizieranno alle ore 15:00. Dunque dopo gli appuntamenti invernali si continua con quelli primaverili e sarà ancora più piacevole passare qualche ora all’aria aperta e con un clima temperato. Appassionati e neofiti avranno la possibilità di trascorrere bellissimi pomeriggi all’insegna del divertimento e seguire le gesta dei migliori guidatori italiani.

E’ stato confermato inoltre che il 2 giugno si potrà assistere al Rap–Pubblic Day con Guè Pequeno and Friends. Punto di riferimento assoluto del rap italiano, primo artista Made in Italy ad aver firmato con l’iconica, etichetta discografica Def Jam Recordings, Guè Pequeno quest’anno ha pubblicato il quarto album solista intitolato ‘Gentleman’.

Beat aggressivi, testi incisivi, ritmi caraibici e featuring azzeccatissimi, che lo hanno reso uno dei dischi rap dell’anno con quattro settimane in vetta alla classifica e una serie di record infranti su Spotify: nel 2017 recordman italiano con il maggior numero di streaming.

Ma non finisce qui. Il San Paolo si sta preparando ad accogliere in estate un prestigiosissimo premio internazionale di cinofilia e qualche mese più tardi l’ippodromo risuonerà del rombo unico di bellissime moto e non sarà un semplice raduno.

